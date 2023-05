Loano. Fumogeni, rombo delle moto e tutti in silenzio: così, questa mattina, gli amici e compagni di scuola hanno deciso di salutare e ricordare Andrea Mileto, 17enne pietrese vittima di un incidente stradale avvenuto sabato notte sull’Aurelia tra Finale e Borgio Verezzi.

Tra i tanti ragazzi presenti dell’Istituto Falcone, dove il giovane studiava, anche il gemello Davide insieme ai genitori: mamma Cinzia e papà Antonino.

Grande la commozione negli occhi di tutti i ragazzi che hanno deciso di ricordarlo – dicono – “come lui avrebbe voluto, non ci volevamo limitare ad un minuto di silenzio”. E così l’idea di utilizzare la sue amate moto.

“Non avremmo mai voluto scrivere queste parole, non avremmo mai voluto salutarti in questo modo. Ciao Andrea, tutta la comunità scolastica del Falcone porterà sempre nel cuore il tuo sorriso scanzonato e contagioso. In questo momento di enorme sofferenza ci stringiamo a tutta la tua famiglia”, questo il messaggio dell’Istituto appena appresa la notizia.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 9 maggio, alle 15:00, nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.