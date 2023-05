Finale-Pietra. È il 17enne di Pietra Ligure Andrea Mileto la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa notte, sull’Aurelia tra Finale e Borgio Verezzi.

Grande appassionato di moto, frequentava l’istituto Falcone di Loano e aveva un fratello gemello. La sua famiglia risiede a Pietra Ligure, nella frazione Ranzi. Il padre, Antonino Mileto, molto conosciuto in zona, è responsabile presso il punto vendita di BigMat-Edilbottassano, istruttore di tiro e di difesa personale.

“Si è trattato di una tragedia – il commento del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, contattato dalla redazione di IVG – Un ragazzo giovanissimo, una famiglia molto conosciuta e stimata a Pietra Ligure. Ai familiari vanno le mie più sentite condoglianze e un abbraccio sincero ai genitori”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la sua scomparsa e i messaggi di vicinanza alla famiglia, c’è stato anche quello dell’istituto Falcone di Loano: “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole, non avremmo mai voluto salutarti in questo modo. Ciao Andrea, tutta la comunità scolastica del Falcone porterà sempre nel cuore il tuo sorriso scanzonato e contagioso. In questo momento di enorme sofferenza ci stringiamo a tutta la tua famiglia”.

Incidente mortale tra Finale e Borgio

Stando a quanto riferito da chi ha assistito al tragico accaduto, il giovane si trovava in sella ad una moto Honda KTM 125 in direzione Pietra quando, pare a causa di un sorpasso, si è schiantato frontalmente contro una Ford Ka che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Un impatto violentissimo, che ha letteralmente distrutto sia la moto che il muso della vettura, che ha compiuto anche un paio di testacoda prima di fermare la sua corsa: il 17enne, in seguito all’impatto, è stato scagliato contro il muraglione a bordo strada a circa 50 metri di distanza dal luogo dell’impatto.

Immediato l’intervento sul posto sia dei vigili del fuoco che dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Finale, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.