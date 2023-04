Volley, Vigo Albenga vince i playoff e vola in B2. Il sindaco: “È stato emozionante seguire il loro cammino”

Albenga. La vittoria di sabato sera (22 aprile), nell’ultima giornata dei playoff, ha permesso alla Vigo Albenga di andare in serie B2.

Un grande traguardo che il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis commenta: “Quando sono andato per la prima volta ad una partita della Vigo Albenga ho notato da subito che si trattava di una squadra affiatata e dal grande entusiasmo. Mi sono appassionato da subito alle loro vicende sportive diventando uno dei loro più grandi tifosi. Per me l’appuntamento del sabato sera è diventato imprescindibile ed è stato emozionante poter seguire con passione il percorso che ha portato le atlete verso la promozione in serie B2”.

“Già dall’amministrazione Cangiano abbiamo riposto una attenzione particolare nei confronti degli impianti sportivi e mi fa piacere pensare che la sostituzione della pavimentazione del Palaleca abbia dato un contributo alla vittoria delle atlete. L’investimento fatto per riqualificare l’impianto ha visto l’Albenga Volley apportare un contributo sia per la scelta dei materiali che per gli aspetti tecnici. La Vigo Albenga si è presa cura della palestra che oggi è uno tra gli impianti più curati e funzionali”.