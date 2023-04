Albenga. Sabato sera, presso il PalaLeca, il sestetto femminile dell’Albenga Volley si è imposto con il risultato di 3-0 contro Admo Volley conquistando un posto in paradiso, un Eden rappresentato dalla promozione in Serie B2. Al termine del match le giocatrici, lo staff tecnico e i vertici della società ingauna sono esplosi di gioia, un sentimento travolgente che ha contagiato tutti i presenti al palazzetto.

Nel post gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte di Giordano Siccardi, coach il quale ha esordito dichiarando: “Dire di essere soddisfatto è dire poco. Abbiamo vissuto un anno duro costellato da tante vittorie, un anno che ha visto tanti alti e anche qualche basso. La settimana di avvicinamento a questa partita è stata difficile, ma bella, un’atmosfera meravigliosa. Sono davvero fiero di essere il coach di questa squadra, così come posso dire di essere fiero per essere riuscito a riportare l’Albenga in Serie B2 dopo tanti anni facendo la storia dell’Albenga stesso”.

In seguito sono arrivati i ringraziamenti alle proprie ragazze: “Non posso che ringraziare queste atlete che sono forti sia come giocatrici che come donne. La scorsa settimana hanno avuto un momento di difficoltà, ma l’hanno superato con grande voglia e con talento. Non posso che ringraziarle, sono fiero di essere il loro allenatore”.

Siccardi ha poi proseguito l’analisi della stagione vissuta dal suo sestetto: “Lo sport, al di là delle vittorie, è anche emozione. Nonostante abbia giocato per tanti anni questa sera avevo i brividi, credo che queste emozioni ripaghino di tutto il lavoro che c’è dietro. L’accoglienza che mi è stata riservata dalla città di Albenga mi ha fatto sentire grande e forte”.

Infine l’allenatore di Vigo Albenga ha concluso il proprio intervento illustrando uno dei suoi ‘credo’: “Dico sempre che l’unico mio limite dev’essere la mia fantasia. Il sogno tuttavia può essere abbinato alla fantasia e noi quest’oggi abbiamo reso la fantasia realtà”.