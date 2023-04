Albenga, Tomatis entusiasta: “Orgoglioso di essere il sindaco in quest’annata magica per lo sport ingauno”

Albenga. Sabato scorso Vigo Albenga ha festeggiato la promozione in Serie B2. Un risultato storico per la pallavolo ingauna che, otto anni dopo l’ultima volta, ritroverà una categoria nazionale. In un PalaLeca gremito non sarebbe potuta mancare la presenza del sindaco Riccardo Tomatis, sempre attento ai risultati delle società sportive cittadine.

Al termine del match che ha permesso a Vernetti e compagne di festeggiare la vittoria del campionato (con la conseguente promozione in Serie B2), il primo cittadino ha accettato di rilasciare un commento a caldo: “È una grande emozione. Ci siamo tutti affezionati a questa squadra di ragazze perchè rappresentano lo spirito combattivo della città di Albenga. La promozione da loro ottenuta è un grande risultato che arriva dopo la promozione del Pontelungo Calcio e mi auguro prima di quella dell’Albenga Calcio. Dal punto di vista sportivo è una stagione davvero unica, un’annata che rimarrà nella storia. Sono veramente soddisfatto di essere io il sindaco e l’assessore allo sport in questo anno magico per la città di Albenga”.

Oltre agli interventi già annunciati relativi allo stadio ‘Annibale Riva’ e alla piscina comunale, l’intervistato ha sottolineato quanto fatto per il PalaLeca: “Durante le vacanze di Natale abbiamo sostituito il campo da gioco. È stato un investimento che abbiamo fatto molto volentieri per rendere merito a questo gruppo di ragazze. La cosa che fa oltremodo piacere è che l’Albenga Volley gestisca questa palestra e questo impianto con la cura del buon padre di famiglia, con un amore e un’attenzione encomiabili. Sono certo del fatto che l’impianto sia pronto per ospitare un’entusiasmante Serie B2”.

Infine Tomatis ha concluso il proprio intervento annunciando la sua presenza al ‘Nazario Gambino’ per assistere al match della squadra allenata da Pietro Buttu: “Domenica sarò ad Arenzano perchè voglio essere presente nella giornata che potrebbe essere storica per l’Albenga Calcio. Speriamo che anche questa vada bene”.