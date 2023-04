Voci su Albenga: “Ipercoop pronta a vendere a Bennet”. Ma Coop smentisce: “Falso, investiremo ancora qui”

Albenga. “Ipercoop pronta a vendere a Bennet“. Nell’ambito del tema Gdo (Grande Distribuzione Organizzata), che ormai da settimane tiene banco ad Albenga in relazione a diverse nuove aperture, è finita anche l’Ipercoop.

Ebbene sì perché stando alle voci, che si ricorrono già da tempo sia per i vicoli della città delle Torri che sui social, “Coop Liguria avrebbe deciso di lasciare il territorio ingauno” (dove ha aperto recentemente anche un altro punto vendita, in centro, in viale Martiri) e “sarebbe già in trattative (addirittura) avanzate per cedere la maxi struttura di regione Bagnoli a Bennet”.

Un’indiscrezione spinta anche dall’idea di alcuni che, dopo Imperia (l’unico punto vendita di Bennet in Liguria è a Pontedassio) l’azienda italiana, con sede a Como, coltivi la volontà di espandersi anche nel savonese con Albenga, seconda città per abitanti della provincia, nel mirino.

Ma al di là delle possibili intenzioni o meno di Bennet, quello che conta ovviamente è la volontà di Coop che “non ha alcuna intenzione di cedere la struttura dell’Ipercoop di Albenga”.

La redazione di IVG, infatti, ha contattato direttamente i vertici di Coop Liguria che non si sono solo limitati a smentire categoricamente l’ipotesi in questione ma, anzi, hanno rilanciato annunciando nuovi progetti in itinere e che saranno completati a breve proprio in terra ingauna.

Ecco la risposta di Gianni Trovato, vice presidente di Coop Liguria sul tema Bennet e su una potenziale cessione: “Assolutamente no, anzi quello di Albenga è un punto vendita che stiamo potenziando e sul quale lo scorso anno abbiamo investito molto per riorganizzare la disposizione degli spazi e migliorare l’esperienza di spesa dei soci e dei consumatori”.

“Ad esempio, – ha proseguito entrando nello specifico, – abbiamo spostato e ampliato la parafarmacia Coop Salute, collocandola vicino alla galleria per renderla ancora più visibile, e abbiamo aggregato in quell’area tutta la nostra vasta offerta di prodotti salutistici e integratori alimentari. Inoltre, abbiamo ripensato l’enoteca, ampliandone l’assortimento e rinnovando la comunicazione, e valorizzato l’area dedicata a piante e fiori e quella dedicata ai prodotti locali. Al banco forneria abbiamo attivato la vendita di pane fresco e focaccia, che prima erano disponibili solo confezionati”.

Ed ecco le novità in arrivo: “A breve, installeremo un locker, a completamento dei servizi di spesa online, che ad Albenga prevedono già la presenza del Coop a casa (ordini online sul sito coopshop.it e ricevi la spesa a domicilio) e Coop Drive (ordini sempre su coopshop.it e vieni a ritirare la spesa nel parcheggio dell’Ipercoop, senza sovrapprezzo)”.

“Il locker è composto da una batteria di armadietti, all’occorrenza refrigerati, dove le spese ordinate online possono essere stoccate fino al ritiro. Il vantaggio, rispetto al Coop Drive, è che le fasce orarie di ritiro sono molto più lunghe. Il ritiro della spesa presso il locker è gratuito, esattamente come per il Coop Drive”, ha concluso.

Coop, dunque, non solo smentisce ma rilancia per buona pace, almeno per ora, di tutti i potenziali acquirenti.