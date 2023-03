Da “Città delle Torri” a “Città dei supermercati”: sono più di 10, così la Gdo ha colonizzato Albenga

Albenga. “Albenga città delle cento torri”. Un modo di dire divenuto ormai un mantra, nutrito dall’orgoglio ingauno. Ma è un primato, quello delle torri, che oggi viene insidiato. E da cosa? Semplice, dai supermercati, il cui rapporto con le torri (che sono in realtà meno di 100), in termini statistici, ha superato 1 a 10.

Ovviamente scherziamo (sul tema torri), ma non lo fa la Gdo (Grande Distribuzione Organizzata) che, in particolare negli ultimi anni, ha letteralmente colonizzato il territorio nazionale, senza risparmiare quello albenganese, dal centro alla periferia. Con un’eccezione, che fa saltare agli occhi anche un paradosso evidente: tanti supermercati, oggi più di 10, ma nessuno presente in zona mare.

Andiamo con ordine, in primis facendo una sorta di censimento dei supermercati ad Albenga: parliamo prettamente di strutture classificate con l’acronimo di MSV (Media Struttura di Vendita), ovvero di esercizi aventi superficie netta di vendita compresa tra 251 e 1.500mq.

“Ne apre uno al giorno”, è uno dei leitmotiv che ormai animano le discussioni quotidiane nei bar ingauni, ormai quasi al pari del campionato di calcio (ed è tutto dire). Ovviamente l’affermazione è esagerata ma, come spesso accade, cela un fondo di verità, complici le numerose, recenti aperture: basti pensare, infatti, che delle attività presenti (e alcune sono prossime all’inaugurazione) circa la metà sono sorte negli ultimi 8 anni, dal 2014 ad oggi. Una crescita repentina e, di conseguenza, anche di forte impatto per gli albenganesi.

Scendendo nello specifico, in questo momento ad Albenga sono presenti, dal mare verso monte (a grandi linee): il Mercatò Local, inaugurato giovedì scorso, in via Dalmazia (può essere considerato una “pezza” per la zona mare, vista la posizione, al posto dell’ex Ortofrutticola); il Conad con 2 punti vendita, in via Monsignor Siboni (nei pressi del Sacro Cuore) e a Vadino; il Pam con 2 punti vendita, in via Giuseppe Mazzini e in viale Martiri della Libertà.

E ancora: il Crai, con 2 punti vendita, in via Zara e in via Dalmazia; l’Ok Market, in via Giuseppe Mazzini; il Lidl, in via Nino Bixio; il Basko, in via Leonardo da Vinci; la Coop con 2 punti vendita, in regione Bagnoli e in viale Martiri della Libertà; l’Eurospin, in regione Bagnoli; l’In’s, in regione Poca.

Inoltre, sono in arrivo: il nuovo Lidl, già autorizzato, che sorgerà proprio tra la Coop e l’Eurospin, in regione Bagnoli; l’Esselunga, che aprirà i battenti entro fine marzo (mercoledì 22), in via al Piemonte, al posto di Delbalzo, tra Leca e la zona di Polo90, nei pressi del casello autostradale.

Per comprendere quanto sia corposa la presenza della Gdo, al di là delle torri, è esplicativo anche il rapporto con gli abitanti: in sostanza, facendo un calcolo ovviamente approssimativo, ad oggi risulta presente un supermercato ogni 1.600 abitanti circa. E questo senza contare la presenza del Mercatò di via Benessea, sorto proprio sulla linea ideale di confine tra Albenga e Cisano, e della Lidl, di un altro Mercatò e del nuovo Eurospin, tutti al confine tra Albenga e Ceriale.

La situazione, come ogni macro tema che si rispetti, ha diviso gli ingauni tra favorevoli e contrari: c’è chi demonizza i nuovi supermercati “in difesa dei cosiddetti piccoli negozi di vicinato, strozzati dalla Gdo”, ma anche chi li difende a spada tratta “perché ogni nuova apertura, in particolare di strutture di grandi dimensioni e sotto importanti insegne, porta ricadute sul territorio in termini occupazionali e offre maggiore scelta”.