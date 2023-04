Riviera Beach Volley torna a Laigueglia: venti campi per tre weekend di spettacolo

Laigueglia. Si intitola Back to the Sea la rassegna di beach volley organizzata da Riviera Beach Volley a Laigueglia, giunta alla sua 14ª edizione.

Tre weekend di aprile su venti campi di gioco con un programma che prevede un afflusso di oltre mille partecipanti con un calendario fittissimo di appuntamenti che aprono di fatto la stagione outdoor del beach volley che conta a livello nazionale.

Si parte con un concentramento della tappa del campionato italiano per società maschile e femminile e tornei federali serie beach 4 nelle formule amatoriali classiche 2×2 maschile e femminile.

Ma è la domenica il momento più importante: è il giorno delle qualifiche per un B1 2000 maschile e femminile che porterà a Laigueglia le coppie di primo piano nazionale per la prima uscita ufficiale della stagione. Ma non finisce qui: 2×2 e 4×4 misto, genitori e figli e ancora un’esibizione degli Special Olympics guidate dalla squadra Eunike di Albissola completeranno la tre giorni.

Si riprende il 15 aprile con tappa Gold del campionato italiano per società e la tappa conclusiva del Liguria Beach Tour che ha solcato ben quattro terreni di gioco precedentemente: San Bartolomeo al Mare, Genova, Spotorno e Chiavari.

Arriva poi il ponte del 25 aprile lo Spring Beach, il clinic di allenamento tra i più grandi di Italia con dieci società di beach volley del centro-nord.

L’evento che avrà come riferimento spaziale l’arenile di Laigueglia, quest’anno vede i campi centrali nella suggestiva cornice del centro del paese con i primi sette campi raggruppati tra molo e bastione saraceno. “Lo sport destagionalizzato è una straordinaria chiave per aprire alla promozione turistica del nostro splendido borgo – ha commentato il sindaco Roberto Sasso del Verme -. Siamo orgogliosi di ospitare l’evento di beach volley più grande della Liguria”.