Le celebrazioni nel savonese per la festa dei lavoratori: il 1 maggio corteo a Savona, Albenga e Varazze

Provincia. Il Primo Maggio in Italia si celebra la Festa dei Lavoratori. Di seguito l’elenco delle iniziative in programma nel savonese.

SAVONA

Il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza Sisto IV ed il Comizio unitario, affidato alla UIL, sarà tenuto dalla Segretaria Nazionale Ivana Veronese a cui seguirà il corteo per le vie cittadine.

“La Festa dei lavoratori, in questi difficili anni, deve rappresentare per il mondo del lavoro, ampiamente inteso, un’occasione per ritrovare quell’unità e quella capacità propulsiva utili al miglioramento della società che, nel lavoro ed attraverso il lavoro, si esprime e si realizza – dicono i sindacati – Le sfide locali, nazionali ed internazionali che i lavoratori, i pensionati e i disoccupati, insieme alle organizzazioni sindacali, devono quotidianamente affrontare sono sempre più difficili ma nello stesso tempo affascinanti e, solo attraverso l’unità di intenti e la compattezza, potranno trovare soluzioni positive e di prospettiva come già avvenuto in altri complicati momenti della storia”.

Per Cgil, Csil e Uil Savona “l’obiettivo è fare vivere in questo difficile contesto, l’importante appuntamento della festa del lavoro quale occasione per rimettere al centro il Lavoro e i lavoratori partendo proprio dalla nostra Costituzione, ripartendo dall’articolo 1. Occorre riaffermare con maggiore forza il valore ideale e culturale della Costituzione. Il lavoro allora come oggi è elemento fondamentale della libertà della persona, per questo ha sempre avversato guerre e totalitarismi”.

ALBENGA

Il Comune di Albenga celebra il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. Il programma della giornata prevede alle 10-10.30 il raggruppamento in piazza del Popolo; alle 10.30 l’orazione del sindaco Riccardo Tomatis; alle 10.40 l’orazione di Fausto Dabove di Cgil.

A seguire corteo per le vie cittadine: viale Martiri, piazza Matteotti, via dei Mille, via Milite ignoto, largo Doria, piazza 4 Novembre. A partire dalle 14 in piazza De Andrè concerto del Primo Maggio, che andrà avanti fino alle 20 salvo maltempo.

VARAZZE

Anche quest’anno la ricorrenza del 1° maggio assume un significato particolare. Il momento complicato che stiamo ancora affrontando, ci impone di ricordare coloro che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro e, soprattutto, ricordarsene giorno dopo giorno, per non abbassare mai la guardia e porre in atto ogni possibile azione per la sicurezza sul lavoro.

Ore 9,30 – Rappresentanza alla lapide di via Milano e deposizione di una corona.

Ore 10,15 – Raduno davanti al Palazzo comunale delle Rappresentanze del Lavoro e delle Autorità Civili e Militari.

Ore 10,30 – Alzabandiera sul molo Marinai d’Italia – deposizione di una corona in memoria dei dispersi in mare.

Ore 10,45- Corteo da via Campana fino a piazza Caduti sul lavoro e deposizione di una corona al monumento loro dedicato. Commemorazione del Presidente dell’A.N.M.I.L. territoriale e regionale De Falco Rita e intervento e saluto del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

La cerimonia sarà accompagnata dalla banda musicale della Città di Varazze “Cardinal Cagliero”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

ALTARE

Ad Altare, nell’area Lipiani dalle ore 10.00 una giornata dal titolo “La Cub ascolta e connette la società civile”, con Interventi di: Atac, Campagna Riprendiamoci il Comune; ANPI, Perché antifascisti a 80 anni dalla fine della guerra; Dall’albero ai frutti: Scuola 4.0 e digitalizzazione scolastica; Comitato Ripudia la guerra, il Perché di un referendum contro la Guerra; Non Una di meno, Riflessioni su donne, lavoro e sindacato; S.O.S salute pubblica Liguria, Nuovo piano socio sanitario regionale. Vogliamo essere al tavolo, non il menù.