Albenga celebra il Primo Maggio: il programma della giornata

Albenga. Il Comune di Albenga celebra il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

Il programma della giornata prevede alle 10-10.30 il raggruppamento in piazza del Popolo; alle 10.30 l’orazione del sindaco Riccardo Tomatis; alle 10.40 l’orazione di Fausto Dabove di Cgil.

A seguire corteo per le vie cittadine: viale Martiri, piazza Matteotti, via dei Mille, via Milite ignoto, largo Doria, piazza 4 Novembre.

A partire dalle 14 in piazza De Andrè concerto del Primo Maggio, che andrà avanti fino alle 20 salvo maltempo.