Prima Categoria “B”, Quiliano&Valleggia-Multedo LIVE: biancorossoviola in campo per prenotare la promozione

Risultato: Quiliano&Valleggia 1-1 Multedo (51’ Schiano, 66’ Tedesco)

Termina 1-1 il match.

Al 93’ Bellicchi direttamente da punizione trova l’attenta respinta di Cambone: esultano i tifosi biancorossoviola.

L’arbitro comanda 6 minuti di recupero.

All’89’ Tedesco prova ad approfittare di un pallone vacante in area di rigore calciando di potenza verso la porta: il tiro viene murato, poi sulla respinta arriva Murialdo in sforbiciata che serve Fanelli il quale in girata trova un intervento spettacolare di Parodi che mette in corner: che occasione per il Qui

All’87’ Vignon cerca un tiro al volo da posizione ravvicinata mancando clamorosamente il pallone: che occasione per il Multedo!

All’84’ Sciandra viene ammonito a causa di una trattenuta evidente.

All’82’ il Multedo spaventa i locali ancora su azione da corner, il colpo di testa però termina alto.

Al 79’ A. Giulianino subentra a Vargiu, mister Bazzigalupi cambia qualcosa in vista del finale di gara.

Al 75’ Murialdo viene ammonito a causa di un fallo tattico.

Al 72’ Ferro non riesce a proseguire l’incontro: terzo cambio forzato per i padroni di casa, dentro Cambone al suo posto.

Al 70’ Pittaluga salva sulla linea un gol praticamente fatto a Ferro battuto. Scontro violento dell’estremo difensore con un compagno, resta a terra il numero 1 del Quiliano&Valleggia.

Al 67’ il Multedo prova a rispondere appena dopo aver fatto riprendere il gioco con un tentativo da centrocampo, Ferro controlla.

Al 66’ esplode la gioia dei tifosi di fede biancorossoviola. Tedesco direttamente da punizione pesca l’angolino battendo un incolpevole Parodi: colpo da biliardo del numero 9 del Quiliano&Valleggia, è 1-1 il risultato!

Al 64’ Mukaj compie un fallo ingenuo concedendo ai locali una punizione da ottima posizione.

Al 63’ Fanelli trova una super risposta di Parodi dopo aver girato di testa uno splendido cross di Tedesco, poi La Piana calcia a lato dal limite dell’area: accenno di reazione da parte del Quiliano&Valleggia, tornano a spingere gli uomini di mister Ferraro.

Al 62’ mister Bazzigalupi inserisce Sciandra al posto dell’ammonito Perucchi.

Al 59’ Chirivino cerca la porta dal limite dell’area sfiorando il palo alla sinistra di Ferro: ennesima chance per il Multedo!

Al 58’ Cilione rileva Degl’Innocenti, Bazzigalupi prova ad alimentare l’ottimo momento dei suoi inserendo forze fresche a centrocampo.

Al 57’ Vargiu di testa manca la porta da due passi: è un Multedo indemoniato in questa ripresa!

Al 56’ Ferro interviene sull’ennesima conclusione della squadra ospite in maniera stilisticamente non impeccabile, ma efficace.

Al 55’ Degl’Innocenti spende un fallo tattico per interrompere la ripartenza avversaria: ammonito anche il numero 21.

Al 54’ Bellicchi stacca di testa nell’area di rigore scheggiando la traversa: il Multedo vola sulle ali dell’entusiasmo, locali in affanno.

Al 53’ Schiano viene sanzionato per non aver rispettato la distanza su un calcio di punizione a favore degli avversari.

Al 51’ si sblocca il match. Schiano con un siluro pesca l’angolino battendo un incolpevole Ferro: è 0-1 Multedo al Picasso!

Al 49’ Perucchio viene sanzionato a causa di un’evidente trattenuta.

Al 48’ Vignon torna a spaventare la retroguardia del Quiliano&Valleggia, ma i biancorossoviola riescono ad arginarlo mirando la sua conclusione.

Al 46’ Magnani di testa prova immediatamente ad impensierire Parodi, ma l’estremo difensore del Multedo blocca senza particolare grattacapi.

Alle 16.02 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida. Nessun cambio all’intervallo, si ricordano però gli ingressi nel primo tempo di Pittaluga e Murialdo al posto di Buffo e Grippo (entrambi infortunati).

Termina 0-0 senza ulteriori emozioni una prima frazione decisamente frizzante, 45 minuti ricchi di emozioni durante i quali tuttavia nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il match. Appuntamento tra 15 minuti per il racconto del secondo tempo.

Al 46’ Fanelli viene ammonito a causa di un’irregolarità compiuta ai danni dell’estremo difensore avversario.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 44’ Fabbretti dalla lunga distanza cerca la porta, ma Parodi respinge con i pugni.

Al 43’ Becciu non approfitta di un’incertezza della difesa del Quiliano&Valleggia favorendo la comoda presa di Ferro: altra chance clamorosa per gli ospiti.

Al 41’ il Multedo risponde con la conclusione di Schiano la quale però termina sopra la traversa: prosegue lo show al Picasso.

Al 39’ un’incursione in area di La Piana manda in tilt la difesa del Multedo: il terzino cerca Fanelli in mezzo il quale tuttavia viene anticipato da Parodi, poi il pallone arriva a disposizione di Magnani che viene murato. Infine Carocci cerca la porta dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina largo: quadrupla occasione colossale per i locali!

Al 32’ proseguono i ribaltamenti di fronte con Fanelli che spreca una buona chance: partita apertissima, il match del Picasso è uno spettacolo!

Al 31’ Vignon colpisce di testa a due dalla linea di porta, ma Ferro con un balzo felino nega la gioia del gol al Multedo tenendo a galla i suoi: che parata quella dell’estremo difensore biancorossoviola!

Al 30’ Rubino da ottima posizione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta: buon Quiliano&Valleggia in questa fase.

Al 29’ Bazzano parte in contropiede calciando dopo essersi accentrato, nessun problema tuttavia per Parodi.

Al 28’ anche Buffo è costretto ad abbondare il campo a causa di un fastidio muscolare: Quiliano&Valleggia falcidiano dagli infortuni, Ferraro favorisce l’ingresso in campo del giovanissimo Piccaluga.

Al 24’ spinge ancora il Multedo, gli uomini di mister Bazzigalupi mancano tuttavia di precisione sotto porta.

Al 21’ Schiano scappa a Rubino che lo atterra: nessun dubbio per l’arbitro, ammonito il centrale difensivo del Quiliano&Valleggia.

Al 16’ Grippo si accascia a terra costringendo Ferraro ad operare la prima sostituzione del match: dentro Murialdo al posto del capitano biancorossoviola.

Al 14’ Vignon irrompe in area di rigore trovando sulla sua strada l’ottimo intervento di Ferro: l’estremo difensore blocca in due tempi, continua tuttavia il forcing offensivo del Multedo.

All’11’ Ferro in uscita su Becciu sventa un’azione pericolosissima: meglio la squadra ospite in questa fase, i locali faticano a prendere le misure.

Al 6’ il Multedo risponde con una conclusione fuori misura, buon ritmo però in questo avvio.

Al 2’ pronti via e Fanelli cerca immediatamente la porta mancando però lo specchio: il Quiliano&Valleggia mostra subito di voler aggredire il match.

Alle 15.02 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Il Quiliano&Valleggia guidato da mister Ferraro scende in campo con Ferro, La Piana, Carocci, Buffo, Fabbretti, Rubino, Fanelli, Magnani, Tedesco, Grippo (C) e Bazzano.

A disposizione ci sono Cambone, Fiori, Piccaluga, Murialdo, Canale, D’Amico, Espiscopo, Penna e Santonastaso.

Gli ospiti allenati da Bazzigalupi rispondono con Parodi, Perucchio, Chirivino, Bellicchi (C), Mukaj, A. Giulianino, Vignon, Degl’Innocenti, Schiano, Becciu e Vargiu.

In panchina si accomodano Cisternino, Sciandra, Freccero, Cilione, R. Giulianino, Tacchino, Vargas e Granara.

Presentazione

Quiliano. Oggi presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” Quiliano&Valleggia e Multedo si affrontano in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). I padroni di casa nella giornata odierna hanno l’occasione di approfittare del pareggio casalingo di ieri del Masone: vincere significherebbe prenotare la prima posizione.