Quiliano&Valleggia, Ferro punta il Città di Cogoleto esaltando i compagni: “Spero di esserci già domenica. Cambone e Piccaluga? Bravissimi”

Quiliano. Domenica presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” Quiliano&Valleggia e Multedo Levante si sono affrontate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una sfida disputata a viso aperto da due squadre estremamente propositive, è terminato con il risultato di 1-1.

A rendersi protagonista per l’ennesima volta in stagione è stato Alessio Ferro, portiere classe 2002 il quale si è rivelato decisivo in almeno un paio di circostanze. Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare suo commento, prontamente arrivato: “Sono molto felice per aver dato il mio contributo con due ottimi interventi. Peccato per i soliti infortuni che da due anni mi perseguitano. Per fortuna siamo un gruppo unito, chiunque sia in campo riesce a dare il suo contributo senza far rimpiangere i titolari. Cambone è stato davvero bravissimo.”

In seguito l’intervistato ha proseguito focalizzandosi sulla classifica e sull’aria che si respira in casa biancorossoviola: “Siamo sempre a +6, peccato perchè vincendo saremmo potuti volare a +8. Siamo felici però per essere riusciti a strappare un punto importante contro una grandissima squadra. Pensiamo domenica per domenica, ogni settimana lavoriamo sul campo ma pensiamo anche a rafforzare lo spogliatoio. Sicuramente una gran parte dei punti fatti e recuperati è grazie alla forza del nostro gruppo.”

Ferro in ultima istanza ha concluso complimentatosi con il compagno di squadra Piccaluga per l’ottimo esordio facendo infine una promessa ai suoi tifosi: “Spero di essere in campo già domenica.”