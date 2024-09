Peste Suina, due nuovi casi in Liguria. Salgono 1024 le positività accertate

Genova. In Liguria, sono state riscontrate due nuove positività sui cinghiali, che portano il totale dei casi in regione a 1.024.

I due positivi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Genova (262 casi totali) e uno a Sant’Olcese (12).

È stato riscontrato invece un nuovo focolaio in un allevamento in territorio piemontese, in provincia di Novara a Casalvolone, che si aggiunge ai sette precedenti segnalati a Novara (uno), Castellazzo Novarese (uno), San Pietro Mosezzo (uno), Trecate (due), Vinzaglio (uno) e a Lignana (uno).