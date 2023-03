Cairo, tariffe agevolate agli over 65 per prestazioni diagnostiche del Centro Vb Med

Cairo Montenotte. Tariffe agevolate al Vb Med per le prestazioni diagnostiche degli over 65 residenti nei diciannove Comuni che fanno capo al Distretto socio sanitario delle Bormide. Il nuovo Centro di diagnostica Radiologica e Medicina Multidisciplinare, attivo dallo scorso dicembre a Cairo in via Berio 1, ha stipulato la convenzione con Piana Crixia, Giusvalla, Dego, Cairo, Carcare, Cosseria, Plodio, Millesimo, Cengio, Roccavignale, Massimino, Murialdo, Calizzano, Bardineto, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare e Altare).

“Il territorio della Valbormida da anni risulta drasticamente impoverito dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, obbligando i pazienti a recarsi in strutture mediche spesso distanti – spiegano i vertici del centro – Per agevolare le cure anche ai pazienti over 65 che spesso necessitano di essere accompagnati alle visite/esami, VbMed eroga tariffe agevolate per coloro che devono effettuare esami diagnostici come la risonanza magnetica, Rx, Moc, eseguiti con strumentazioni di nuova generazione che assicurano la massima accuratezza di indagine”.

“In VbMed il paziente è al centro di un Team multidisciplinare, accolto in una struttura senza barriere architetoniche, da personale medico altamente qualificato. Per info e prenotazioni 366.5939969”, concludono.