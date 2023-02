Era salpata dalla Marina di Loano per aiutare i bisognosi, speronata la Patchouli II: “Finisce un sogno”

Loano. “Finisce il sogno” per Patchouli II, la barca a vela con cui Massimo Vecchietti e la moglie Paola Broggi erano partiti per il giro del mondo dalla Marina di Loano il 22 maggio 2019. L’imbarcazione è stata speronata a 35 miglia da Singapore. L’equipaggio fortunatamente sta bene.

Milanese da anni residente a Loano, Massimo Vecchietti ha prestato servizio come anestesista in tre dei quattro ospedali della provincia di Savona: all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al Santa Maria di Misericordia di Albenga e al San Paolo di Savona. Inoltre, è stato primario del dipartimento di emergenza dell’Asl2 savonese e per alcuni anni è stato commissario del comitato loanese della Croce Rossa, della quale è tuttora volontario. Sempre per la Cri ha svolto il ruolo di responsabile scientifico a livello regionale.

Dopo una vita dedicata alla sanità, ha intrapreso un nuovo viaggio, sogno di ogni velista, che farà toccare loro i proverbiali sette mari (o quasi) e che, contemporaneamente, ha anche un valore umanitario: ad ogni tappa, infatti, il medico e la sua compagna offriranno assistenza medica alle popolazioni e alle persone che incontreranno.

L’itinerario è già stato stabilito da tempo: prima un migliaio di chilometri nel Mar Mediterraneo fino a Gibilterra, poi via verso le Canarie e Capo Verde. Poi l’attraversamento dell’oceano Atlantico fino ai Caraibi, all’isola di Saint Martin. Poi dirigeranno la prua verso il sud America, Tobago, le Antille Olandesi, la Colombia, il canale di Panama, l’oceano Pacifico (nel 2021) verso l’Australia e infine l’oceano Indiano (nel 2024/2025). E poi il ritorno a casa. Un viaggio di cinque anni nel quale non mancheranno alcuni ritorni a casa “temporanei e piuttosto brevi” per rivedere la famiglia e mettere a punto la barca.