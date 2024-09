L’attività fisica per ridurre i sintomi e ritardare l’insorgere della malattia: al via a Loano le sedute di ginnastica per pazienti affetti da Parkinson

Loano. Hanno preso il via questa mattina presso il PalaGarassini di Loano le attività motorie di prevenzione e contrasto del Parkinson promosse dall’associazione Afa Parkinson in collaborazione con il Comune e l’Asl2 Savonese.

Tutti i lunedì ed i mercoledì dalle 8 alle 9 tutti i pazienti affetti da Parkinson (in fase ancora non avanzata) ma più semplicemente tutti coloro vogliano dedicarsi ad attività di “ginnastica dolce” potranno partecipare alle sedute fisiche tenute dal chinesiologo e insegnante di Attività Fisica Adattata (Afa) Parkinson Marian Mocanu.

Il progetto, proposto all’amministrazione del sindaco Luca Lettieri dal consigliere regionale Brunello Brunetto con il supporto della direzione dell’Azienda Sanitaria savonese, prevede lo svolgimento di attività fisica al fine di ridurre i sintomi e rallentare l’insorgenza della malattia, al fine di mantenere il più a lungo possibile una buona qualità della vita.

“La ginnastica, infatti, non solo aiuta a mantenere una buona forma fisica, ma consente di evitare l’aumento incrementale del dosaggio dei farmaci contro il Parkinson, che a lungo andare incidono negativamente sulla salute – ricorda Brunetto – Inoltre, il movimento aiuta l’attivazione di zone del cervello diverse da quelle normalmente danneggiate dalla malattia e ciò permette di “compensare” le conseguenze più nefaste del Parkinson”.

“Quando il consigliere Brunetto ci ha proposto di attivare questo corso – aggiunge il sindaco Lettieri – ci siamo subito attivati con gli uffici per mettere a disposizione il nostro palazzetto dello sport. Questo tipo di ginnastica, infatti, richiede spazi ‘lunghi’ e il PalaGarassini ci è sembrato dunque il luogo migliore per ospitare le sedute. Il nostro palazzetto, dunque, si conferma non solo un’importante struttura per lo sport, ma ora anche per l’ambito sociale. Speriamo che altre amministrazioni comunali vogliano seguire il nostro stesso approccio rispetto ad un’esigenza concreta: quello di contrastare una patologia grave e invalidante come il Parkinson”.

Per accedere al corso è necessaria la compilazione del modulo di iscrizione da parte del medico di medicina generale o medico specialista che si può scaricare dal sito dell’Asl2 a cui segue una valutazione funzionale svolta da un fisioterapista dell’Asl2, con le indicazioni per l’inserimento nel corso Afa Parkinson.

Le sedute prevedono attività di Nordic Walking, di equilibrio statico e dinamico, di rinforzo muscolare e di individuazione di strategie per la gestione dei blocchi motori e per la ricerca del corretto allineamento posturale.