Calcio, Ceriale batte Soccer. Brignoli e Castagna in coro: “Puntare sempre al massimo”

Ceriale. Vincere un derby porta sempre sensazioni particolari all’interno di un gruppo squadra, o meglio, di un ambiente. Domenica i ragazzi di Davide Brignoli hanno battuto in rimonta quelli di Cristian Cattardico all’Oliva di Borghetto. L’autore della rimonta? Amerigo “Lenny” Castagna con due gol di testa in due minuti di gioco.

Non un risultato schiacciante, come sottolinea lo stesso Brignoli alla prima seduta d’allenamento settimanale in vista della Carcarese, ma che ha sottolineato la buona reazione allo svantaggio da parte dei suoi giocatori: “All’intervallo è stato fatto un bel discorso e ci siamo ricompattati con tranquillità, poi ci ha pensato il nostro bomber a metterla dentro due volte”.

Reduce da un lungo infortunio, Castagna ha realizzato 4 gol in 3 partite: una doppietta contro la Campese e un’altra contro il Soccer Borghetto. Insomma, un ritorno decisamente positivo: “Si soffre sempre a stare lontano dal campo. Sono contento di aver aiutato la squadra per raggiungere tre punti tanto sperati da tutti noi”.

Un progetto di crescita che si fonda sulla valorizzazione dei giovani nel tempo. Il presente del Ceriale è un pensiero sul blindamento del discorso salvezza, come conferma Brignoli: “Siamo a buon punto per porre le basi per gli anni prossimi. Ho chiesto pazienza alla società, siccome è un lavoro da realizzare in un biennio o in un triennio. Obiettivo? Puntare al massimo“.

E a fare da chioccia ai giovani biancoblù c’è un gruppo di calciatori d’esperienza di cui fa parte proprio Amerigo Castagna, col quale il tecnico nutre una grande stima. A Ceriale, quindi, si è ancora in fase di costruzione ma le fondamenta appaiono decisamente solide.