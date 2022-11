Vadese, un Signori in versione assist-man guarda al futuro con ottimismo: “Partiti in sordina a causa degli infortuni, a Natale vedremo dove saremo”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio presso l’Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena Albissole-Vadese, gara valevole per la nona giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. Il match, una gara combattuta e a tratti frizzante, è terminato con il risultato di 1-1, un epilogo utile ad entrambe le squadre per continuare a muovere la classifica.

Coprotagonista della sfida insieme a Raffaele Crocetta è stato Federico Signori, centrocampista in forza agli azzurrogranata il quale ha fornito al suo compagno un assist decisivo permettendo alla Vadese di conquistare un pareggio importante.

Nel post partita non sarebbe potuto mancare un suo commento, di seguito ecco quanto ha dichiarato il classe 2000: “Quest’anno siamo partiti in sordina a causa dei troppi infortuni, questo ormai si sa. Piano piano dando il massimo in allenamento stiamo iniziando a raccogliere i frutti sul campo, siamo sempre rimaneggiati ma super determinati. Cercheremo di far bene da qui a Natale prendendo ciò che verrà, allenandoci sempre al massimo sicuramente i risultati sono più facili da raggiungere.”

Successivamente l’intervistato ha rivolto lo sguardo al match che oggi avrebbe dovuto vedere la squadra guidata da mister Tony Saltarelli impegnata contro la Veloce (la gara è stata rinviata a causa del lutto che ha colpito il sodalizio azzurrogranata, ndr), una sfida che la Vadese cercherà di vincere per continuare a scalare la classifica.

Infine Signori ha concluso il proprio intervento analizzando la sfida disputata domenica da lui e compagni, questo per un match che ha regalato un punto importante al sodalizio azzurrogranata: “Nel primo tempo siamo partiti male, inoltre loro hanno trovato uno splendido jolly su punizione calciando dai 25 metri. Nella seconda frazione invece siamo rientrati meglio, ce l’abbiamo messa tutta per riprendere il risultato quantomeno nei minuti finali. Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna alla fine, chiudere in crescendo però è stato un segnale importante. Guardare al brutto inizio di oggi potrà farci crescere in vista delle prossime partite.”