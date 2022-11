Prima Categoria “B”, la Vadese riprende l’Albissole al 92’: 1-1 e un punto a testa per Ceramisti e azzurrogranata

RISULTATO: Albissole 1-1 Vadese (31’ Romano, 92’ Crocetta)

Termina così 1-1 un match frizzante e divertente. Nel finale una protesta a muso duro con l’arbitro per una probabile posizione di fuorigioco sulla rete azzurrogranata costa a mister Sarpero un’espulsione che gli impedirà sicuramente di essere presente in panchina domenica prossima contro il Masone.

Al 92’ la riprende la Vadese: Signori pesca Crocetta il quale, con una deviazione sotto misura, trova la rete della parità: è 1-1 al Picasso!

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ anche il nome di Diana compare sul taccuino dell’arbitro.

All’85’ si crea una mischia nell’area di rigore biancazzurra sulla quale alla fine riesce ad arrivare Ottonello: pericolo scampato per i Ceramisti.

All’84’ Caroglio viene ammonito a causa di un intervento durissimo compito ai danni di Ndiaye.

Al 79’ una trattenuta evidente costa a Biello un’ammonizione sacrosanta.

Al 78’ Diana subentra a Rebagliati: un attaccante per un altro tra le file dei Ceramisti. Alla ripresa del gioco il neo entrato Signori ha immediatamente l’occasione per pareggiarla, ma la sua svirgolata è imprecisa; pallone a lato, che brivido per l’Albissole!

Al 76’ la Vadese risponde con Signori in campo al posto di Mandaliti.

Al 75’ mister Sarpero opta per un cambio conservativo: Porta rileva Calcagno, i biancazzurri si coprono.

Al 68’ Romano viene fermato dall’arbitro a causa di una probabile posizione di fuorigioco: il numero 7 esagera con le proteste, direttore di gara costretto a mostrargli il cartellino giallo.

Al 66’ gli azzurrogranata spingono alla ricerca del pareggio, l’Albissole difende ordinatamente.

Al 59’ Crocetta prende il posto di Sarpa, è dunque la Vadese ad operare la prima sostituzione del match.

Al 55’ Vallarino compie un fallo tattico venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 53’ Ottonello ancora una volta abbassa la saracinesca salvando i suoi: che brivido per l’Albissole!

Al 50’ Romano lanciato in campo aperto salta Trozzola trovando tuttavia soltanto l’esterno della rete a porta spalancata: resiste l’1-0 al Picasso!

Al 48’ D’Anna viene ammonito a causa di un contrasto duro.

Al 46’ pronti via e Incorvaia con una splendida conclusione dalla distanza impegna Ottonello: ottimo intervento da parte dell’estremo difensore biancazzurro.

Alle 15:30 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Undici di partenza confermato per entrambi gli allenatori.

Termina così 1-0 un primo tempo frizzante soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, una prima frazione in cui entrambe le squadre hanno creato svariate occasioni rendendo divertente una gara equilibrata e combattuta.

Al 45’+3 proprio Altomare gira il pallone verso la porta trovando sulla sua strada l’attenta risposta di Ottonello.

Al 45’+2 Altomare viene ammonito per proteste.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 42’ Calcagno spedisce a lato un ottimo cross: che brivido per la Vadese!

Al 40’ un ispiratissimo Romano riceve un buon suggerimento riuscendo a saltare il proprio marcatore calciando poi verso la porta: Trozzola sventa la minaccia, l’Albissole continua a spingere.

Al 33’ la Vadese cerca immediatamente la reazione con la conclusione di Ndiaye, ma Ottonello risponde presente respingendo.

Al 31’ Romano porta avanti i suoi con una splendida punizione: è 1-0 Albissole al Picasso!

Al 27’ Curci intercetta un ottimo passaggio filtrante indirizzato a Ndiaye, le retroguardie di entrambe le squadre continuano a fare la voce grossa in questa fase.

Al 21’ spinge l’Albissole, fa buona guardia la difesa degli ospiti.

Al 12’ Romano sblocca il risultato, ma l’arbitro annulla tutto a causa di una posizione di offside.

Al 7’ entrambe le squadre si studiano giocando palla a terra, le difese ben schierate impediscono agli attaccanti di affondare.

Alle 14:32 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Quiliano. Oggi presso l’Andrea Picasso va in scena la gara tra Albissole e Vadese, partita valevole per la nona giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria.

Arbitro della sfida è Mehmet Akif Kartal della sezione di Imperia.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Sarpero si schierano con Ottonello, Marras, Valle, Caroglio, Curci, Biello, Romano, Vallarino (C), Calcagno, Rebagliati e Scotto.

A disposizione ci sono Musizzano, Diana, Bolognino, Fadlaoui, Porta, Morforio e Corti.

Gli ospiti rispondono con Trozzola, Incorvaia, D’Anna, Xhuri, Carrera, Vittori, Sarpa, Mandaliti (C), Ndiaye, Altomare e Raffa.

In panchina si accomodano Albanio, Maruca, Cavalleri, Signori, Suetta, Brando e Crocetta.