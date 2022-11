Vadese, Crocetta festeggia il buon momento azzurrogranata: “Mio gol dedicato alla squadra, puntiamo ai playoff”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio presso l’Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena Albissole-Vadese, gara valevole per la nona giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. Il match, una gara combattuta e a tratti frizzante, è terminato con il risultato di 1-1, un epilogo utile ad entrambe le squadre per continuare a muovere la classifica.

Uomo copertina ed eroe di giornata per la compagine guidata da mister Saltarelli è stato Raffaele Crocetta, attaccante della Vadese riuscito a trovare la rete del pareggio all’ultimo respiro.

Al termine della partita non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del numero 18 azzurrogranata, il quale ai microfoni di IVG.it ha esordito dichiarando: “Quella odierna è stata una partita equilibrata, un match disputato da due squadre che onestamente c’è da dire che giocano poco a calcio. Ci è andata bene perchè loro hanno avuto forse qualche occasione in più rispetto a noi, nonostante questo alla fine avremmo potuto addirittura spuntarla con quello che è successo in area di rigore. Ci prendiamo questo punto pensando già alla trasferta di mercoledì contro la Veloce, vogliamo vincere anche la prossima.”

[Aggiornamento: oggi, visto il lutto che ha colpito la famiglia Saltarelli ed in generale tutta la società azzurrogranata, è stato comunicato lo slittamento del recupero del match contro la squadra allenata da Fabio Musso a mercoledì 30 novembre]

Successivamente Crocetta ha sottolineato come lui e compagni cerchino di dare il massimo sia durante la settimana che in partita, un atteggiamento che sta permettendo alla Vadese di risalire la china dopo un inizio di stagione decisamente complicato.

“Il nostro obiettivo rimane la disputa dei playoff – ha continuato l’intervistato – sappiamo di avere le qualità per puntare a raggiungere quel tipo di traguardo. È vero che abbiamo qualche defezione, io ad esempio sto giocando nonostante continui ad avvertire dolore a causa di un acciacco. Nonostante questo tuttavia andiamo avanti, la coesione è la nostra forza.”

Infine Crocetta ha concluso il proprio intervento raccontando i suoi pensieri quando ha visto arrivare verso di lui il pallone calciato da Signori, suo compagno autore di un assist decisivo: “Quando ho visto la sfera arrivare verso di me ho pensato immediatamente di voler fare gol. Sinceramente non so se potessi essere in fuorigioco o meno, l’arbitro però ha convalidato il gol quindi me lo tengo stretto. Dedico la rete alla squadra e a Mirko Principato, nostro addetto stampa che mi sta aiutando nel mio percorso di recupero fisico in piscina.”