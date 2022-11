Savona Calcio, tifosi contro proprietà : “Stadio ad Altare? Ve ne dovete andare”. Cittadino: “Dritti per la nostra strada”

Savona. Il Savona ha vinto 3-0 contro la Priamar Liguria (QUI il match live). Tuttavia, ancor prima delle azioni sul terreno di gioco a catturare l’occhio è lo striscione esposto dai tifosi allo stadio “Augusto Briano” del Santuario. “Stadio ad Altare? Ve ne dovete andare”. Nel mirino, la proprietà romana, che in settimana ha ribadito la volontà di costruire la casa del Savona ad Altare.

Il presidente Massimo Cittadino dovrebbe recarsi in settimana in Liguria per provare a verificare con i vertici del Comune valligiano la possibilità di acquisire terreni privati edificabili. “Lo striscione di oggi? – commenta Cittadino – Dico che non tutti la pensano così perché ieri ho ricevuto da alcuni tifosi telefonate di incoraggiamento. Quali alternative propongono? Il Bacigalupo è inagibile. Andiamo avanti per la nostra strada. Speriamo di riuscire nel nostro intento. Chi vorrà seguirà il Savona lo farà anche a qualche chilometro di distanza”.

Nei giorni scorsi, la notizia del bando relativo alla gestione dell’impianto Faraggiana di Albisola. “Ovviamente – aggiunge Cittadino – la società maggiormente interessata è l’Albissole. Abbiamo avviato contatti per poter usufruire dell’impianto come soluzione temporanea in attesa del nuovo stadio”.

Sulla gara odierna, vinta dal Savona 3 a 0: “La società – conclude – tiene a fare i complimenti alla squadra e allo staff per l’abnegazione e l’impegno che dimostrano in ogni singola partita”.