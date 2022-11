Calcio, Savona. Frumento si gode i tre punti con la Priamar: “Noi ci siamo perché c’è il gruppo”

Savona. C’è tanta soddisfazione per Ermanno Frumento dopo la vittoria odierna contro la Priamar. Non tanto per il fattore classifica, anche se conta particolarmente, ma quanto per la condizione in cui erano i suoi calciatori: diversi infortunati, acciaccati e reduci da 120 minuti con il Mallare in settimana.

Nonostante sia stata una partita non esaltante dal punto di vista del gioco, per Frumento la chiave per la vittoria è presto fatta: “Siamo stati bravi a sfruttare le tre occasioni che abbiamo avuto, segnando tre bei gol con tre giocatori veri. Eravamo stanchi non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente. Voglio dedicare questa vittoria, a nome di tutta la squadra, a Giulio Antonelli che è stato operato a Genova per il grave infortunio subito mercoledì”.

Un’altra lode al gruppo squadra e un auspicio riguardante i nuovi innesti: “Vero che ci servono, ma è necessario siano giocatori con caratteristiche morali e umane come quelle che possiede questo gruppo straordinario che, da ferragosto formati in pochissimo tempo, sta facendo miracoli. Si fa fatica a vedere dei ragazzi del genere anche in spogliatoi dove c’è uno zoccolo duro costruito in anni”.

Dopo essersi complimentato pubblicamente con gli autori del gol (Sofia, Matarozzo e Pondaco), il tecnico commenta l’attuale situazione di classifica, che vede la sua squadra in zona playoff. Ancora una volta il tema è rimarcato sulla compattezza: “Noi ci siamo perché c’è il gruppo, con un’amalgama incredibile tra tutti i ragazzi”.