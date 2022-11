Prima Categoria “B”, Matarozzo e Pondaco lanciano il Savona: Priamar sconfitto 3-0 al Briano

SAVONA 3 – 0 PRIAMAR LIGURIA (8’ Sofia, 63’ Matarozzo, 70’ Pondaco)

Termina però 3-0 senza ulteriori emozioni un match vinto meritatamente dal Savona padrone di casa.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

Al 90’ Ranne si concede alla frustrazione lasciando i suoi in 10 uomini: doppio giallo e doccia anticipata per lui!

All’81’ Toskaj con il sinistro prova a rendere meno amaro il passivo per i suoi, ma Porta ancora una volta non si fa sorprendere.

All’80’ Gjelpali subentra a Bardhi per la Priamar, questo mentre Moscino prende il posto di Pondaco.

Al 75’ Travi prende il posto di Casalinuovo.

Al 74’ Toskaj tenta la soluzione a giro, ma Porta sul primo palo neutralizza la conclusione senza accusare particolari grattacapi.

Al 72’ Gerace cerca la rete del 2-1, Porta blocca.

Al 71’ Gerace preleva Velez, mister Pusceddu prova a riaprire la sfida con un cambio.

Al 70’ Pondaco cala il tris: Il numero 10 pesca l’angolino dal limite dell’area, è 3-0 Savona!

Al 63’ il Savona trova la rete del doppio vantaggio: Matarozzo di testa fulmina Trucco, è 2-0 Savona al Briano!

Al 62′ Matteo Esposito scappa nuovamente sulla fascia scaldando ancora una volta i guantoni di Trucco.

Al 61’ Toskaj calcia in maniera imprecisa, spinge la Priamar.

Al 58’ Di Roccia cerca il raddoppio con una bordata dalla distanza, il suo tentativo però termina sul fondo.

Al 54’ mister Pusceddu opta per cambiare qualcosa: Yahya prende il posto di Pistola.

Al 52’ Esposito cerca il palo lontano trovando la risposta di un attento Trucco: resiste la partita al Briano.

Al 51’ Velez dalla distanza prova a beffare Porta, ma il suo tentativo non inquadra lo specchio della porta: che brivido per i biancoblù.

Al 50’ i biancoblù rispondono con il tiro di Lanzarotti, ma il pallone termina sul fondo.

Al 49’ Bardhi prova a caricare i suoi con una buona conclusione, Porta in tuffo blocca a terra.

Alle 15:34 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file della Priamar, dentro Lanzarotti per l’autore del gol Sofia in casa biancoblù.

Termina cosí 1-0 un primo tempo piuttosto bloccato, una prima frazione in cui entrambe le squadre hanno lottato senza però offrire grandissimi spunti offensivi. Bravi e cinici gli Striscioni a segnare con Sofia, nuovamente in campo dopo essere stato vittima di qualche guaio fisico.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 41’ Ranne viene ammonito a causa di un intervento ruvido.

Al 40’ Esposito scappa sulla fascia cercando la testa di Fancellu o Quintavalle, ma il suo suggerimento è troppo alto per entrambi.

Al 38’ la Priamar fallisce incredibilmente il gol del pari. Velez dagli undici metri calcia a lato, incredibile chance sprecata dagli ospiti.

Al 34’ ci prova nuovamente Fancellu in acrobazia, Trucco però blocca.

Al 30’ Pondaco cerca Fancellu nel cuore dell’area di rigore il quale manca di poco l’impatto con il pallone.

Al 24’ la partita vive una fase di stallo: la Priamar cerca la reazione, il Savona difende ordinatamente.

Al 17’ ancora Sofia scappa sulla sinistra calciando verso la porta: pallone sull’esterno della rete, Striscioni vicini al raddoppio.

All’8’ è già vantaggio per il Savona: Sofia con una conclusione di pregevole fattura supera l’estremo difensore avversario, è 1-0 biancoblù al Briano!

Al 7’ Cavallaro prova ad impensierire Trucco, la la sua conclusione termina alta.

1′ Si parte. Gara importante per il Savona ma anche per gli ospiti. Gli striscioni devono vincere per non perdere contatti con la zona alta e approfittare degli scontri diretti tra le formazioni che precedono, in particolare Quiliano&Valleggia vs Spotornese. Per la Priamar, al penultimo posto con quattro punti, è fondamentale porre un argine alla serie di sconfitte.

Le formazioni

Savona: 1 Porta, 20 Brazzino, 3 Esposito, 4 Di Roccia, 5 Apicella, 6 Matarozzo, 7 Fancellu, 8 Cavallaro, 9 Quintavalle, 10 Pondaco, 11 Sofia. A disposizione: 12 Barbara, 13 Fontana, 14 Dalipi, 15 Moscino, 16 Lanzarotti, 17 Brema. Allenatore: Frumento.

Priamar Liguria: 1 Trucco, 2 Cyrbja, 3 Bardhi, 4 Ranne, 5 Balzano, 6 Dal Piaz, 7 Casalinuovo, 8 Setzu, 9 Velez, 10 Toskaj. A disposizione: 12 Abate, 13 Ghini, 14 Travi, 15 Venneri, 16 Domi, 17 Gjepali, 18 Garabetta, 19 Gerace, 20 Yahya Allenatore: Pusceddu.

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano andrà in scena Savona-Priamar, gara valevole per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria.