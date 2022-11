Neve alle porte: comuni valbormidesi in difficoltà per garantire sgombero e trattamento antighiaccio 

Val Bormida. Temperature in discesa e inverno alle porte: dopo mesi di siccità e di precipitazioni ai minimi termini, che la prossima sia una stagione più promettente per le sorgenti idriche è ben più di un auspicio. Il vero toccasana per alimentare le falde acquifere sarebbe la neve, che potrebbe fare capolino la prossima settimana (QUI le previsioni meteo): una reale manna dal cielo che, però, ha un caro rovescio della medaglia.

Con i rincari energetici, dei carburanti nonchè di ogni tipo di materiale e attrezzatura, ai Comuni dell’entroterra non stanno già più tornando i conti. Chi ha un appalto in essere per lo sgombero neve e lo spargimento del sale si trova di fronte alle richieste di adeguamento delle tariffe che seguono le tabelle dell’Anas, chi, invece, come Cairo Montenotte, ha indetto una nuova gara non riesce a soddisfare le esigenze del bando.

Su 5 lotti, infatti, nel Comune maggiore della Val Bormida ne è stato aggiudicato solo uno (da circa 25mila euro stimati per la manodopera su un totale di oltre 250 mila) per mancanza di offerte riferite agli altri 4.

La preoccupazione è quella, come sottolinea il sindaco Paolo Lambertini “di dover far muovere i mezzi con un’ordinanza e pagarli con la diaria di servizio, quindi con costi maggiori rispetto a quelli derivanti da un appalto. Detto ciò, non solo Cairo si trova in difficoltà, con il caro bollette degli ultimi mesi anche lo sgombero neve diventa un serio problema per gli enti locali, e d’altro canto non possiamo però sempre sperare che non nevichi, vista la sofferenza dovuta alla siccità che poi ci colpisce in estate”.

Anche il secondo comune della valle per numero di abitanti è alle prese con la questione. A Carcare, se per le strade di maggiore passaggio sono garantiti i mezzi, in caso di nevicate abbondanti si potrebbe verificare qualche disagio a causa dell’organico attualmente ridotto degli addetti comunali, ma anche per questo il Comune sta correndo ai ripari.

Certo è che senza concreti aiuti economici da parte di enti sovracomunali ció che negli anni scorsi veniva gestito come una routine annuale, ora un inverno rigido e nevoso metterebbe in ginocchio i bilanci pubblici oltre che le tasche dei cittadini già in crisi per le bollette e i costi decisamente lievitati.