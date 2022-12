Sgombero neve, a Cairo ancora scoperto il centro storico. Lambertini: “Speriamo di trovare oggi l’accordo”

Cairo Montenotte. Novità importanti per quanto riguarda lo sgombero neve e lo spargimento del sale. Ieri il Comune è riuscito ad aggiudicare altri tre lotti e coprire così tutte le frazioni e le zone periferiche della città, che prima – Rocchetta a parte – risultavano scoperte. Rimane invece ancora il problema nel centro storico e al Buglio, ma il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione rassicurano: “Oggi abbiamo un incontro con gli operatori, speriamo di chiudere anche questo lotto”.

Un ritardo nell’aggiudicazione degli appalti che fortunatamente non ha causato disagi alla viabilità. Cairo, infatti, in queste settimane è stata graziata dal maltempo: le spolverate dello 21 novembre e del 3 dicembre non hanno interessato la città e nella notte tra lunedì e martedì di questa settimana sono caduti pochi centimetri di neve. Il problema, però, è rimasto una priorità dell’amministrazione che ha lavorato costantemente per cercare di risolverlo, non senza difficoltà.

Le gare, infatti, erano andate deserte e l’unico lotto aggiudicato era stato quello di Rocchetta. Nodo da sciogliere il prezzo. “Il problema – spiega il sindaco Lambertini – è causato dall’aumento dei costi dell’energia e del materiale che occorre alle ditte per operare, ma bisogna tenere conto anche delle esigenze di bilancio. Abbiamo ricevuto richieste che erano troppo alte e fuori mercato, ma trattando siamo riusciti a trovare un accordo”.

L’amministrazione ha infatti aperto delle trattative dirette con gli operatori per cercare di collaborare ed evitare soluzioni estreme come la firma di un’ordinanza che avrebbe obbligato ad intervenire chi è in possesso dei mezzi. Trattative che hanno portato i loro frutti con l’aggiudicazione anche dei lotti di Bragno, Ferrania, Montenotte, Carretto, parte dei Pastoni e delle Ville.

Ora rimane da sciogliere il nodo del centro storico, ma a breve anche questo lotto, come detto, dovrebbe essere affidato. L’augurio è che l’incontro, che avverrà nel pomeriggio, sia decisivo. “Nonostante abbiamo aumentato i prezzi e aggiunto un fermo macchina, come ci è stato richiesto, non ci sono tutti gli operatori che servono per Cairo – dichiara l’assessore Ghione – speriamo dunque oggi di riuscire a chiudere anche questo accordo”.

Ieri il servizio di spargimento del sale è stato garantito anche nelle zone scoperte, attraverso l’utilizzo di un mezzo della Provincia, mentre per quanto riguarda il centro storico se ne è occupato IdealService, come prevede il contratto.