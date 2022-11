Nuova ondata di maltempo, martedì potrebbe arrivare la neve nell’entroterra savonese

Valbormida. E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica che attraverserà anche l’entroterra savonese, portando il rischio di neve.

In particolare, secondo le previsioni di 3B Meteo, lunedì l’intesa ondata di maltempo si avvicinerà alle Alpi a partire da ovest, pilotata da un profondo vortice di matrice atlantica. “Determinerà nevicate tra il pomeriggio e la sera su Piemonte e Valle d’Aosta a partire dai 1000/1200m con fenomeni in intensificazione nella notte successiva e in estensione fino alle Alpi orientali. Riprenderà a nevicare anche sull’Appennino settentrionale, oltre i 1500/1600 metri” affermano.

E’ però martedì, 22 novembre, la giornata in cui la neve potrà cadere sull’entroterra savonese, la prima della stagione. “Tra la notte e il mattino neve a quote collinari è attesa tra basso Piemonte e Savonese, dai 300 ai 500 metri”. Poi, “entro sera si attenueranno i fenomeni fino a cessare” fanno sapere.

Anche il centro meteo Limet prevede “tra la notte e le primissime ore del mattino di martedì neve a quote collinari sui versanti padani occidentali. Fiocchi di neve oltre i 1000 metri sull’Appennino orientale”. Sulla costa savonese, invece, in nottata e nel mattino è prevista pioggia. Le temperature saranno in calo.