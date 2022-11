Maxi sanzioni canone unico Savona, il consiglio comunale modifica il regolamento: polemica dell’opposizione

Savona. E’ stato approvata, tra le polemiche della minoranza, la delibera che modifica il regolamento del canone unico (regolamento per il pagamento del suolo pubblico e l’affisione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone).

“La modifica – ha spiegato l’assessore al bilancio Silvio Auxilia – deriva dalla necessità di adeguare il regolamento a un regime sanzionatorio più premiale per coloro che adempiono spontaneamente anche se tardivamente al pagamento del canone e anche per introdurre la possibilità di pagamento rateale del canone”.

A ottobre era scoppiata la polemica per le maxi sanzioni che avevano ricevuto molti savonesi e la minoranza aveva chiesto alla giunta di intervenire per agevolare i contribuenti in “un momento di crisi economica”.

Cosa prevede la delibera

La modifica prevede l’introduzione di una soglia di 200 euro per il pagamento a rate, su richiesta dell’interessato (entro 60 giorni dalla ricezione della cartella): 6 rate per pagamenti fino a 1000 euro, 12 rate fino a 2mila euro, 18 rate fino a 4mila, 24 rate per somme ancora superiori.

In caso di tardivo versamento la sanzione non si applica se il ritardo è inferiore a 5 giorni, la sanzione è ridotta del 70% per ritardi non superiori a 90 giorni ed è ridotta del 50% in caso di ritardo non superiore a 180 giorni.

“Crediamo di aver dato risposta agli utenti – sottolinea Auxilia – in periodo di crisi sia per le sanzioni già comminate nell’ottobre scorso perchè queste misure sono già state poste in essere in accordo con Ica, sia per il futuro per dare la possibilità all’utente in difficolà di rateizzare”.

Non ammesso alla discussione l’emendamento presentato dalla minoranza

Alla proposta portata dalla giunta sono stati presentati due emendamenti presentati dalla minoranza che hanno avuto parere negativo da parte degli uffici del Comune ma hanno chiesto al consiglio comunale di discutere comunque la pratica: “I pareri resi dai dirigenti ci hanno lasciato perplessi”, ha commentato il consigliere pentastella Manuel Meles. La proposta dei consiglieri di opposizione prevede una riduzione delle sanzioni: del 15% per ritardo nel pagamento e del 30% in caso di omesso pagamento, del 50% per chi non ha il permesso.

Il consigliere Paolo Apicella (Pd) ha parlato a nome del suo gruppo: “Noi ci affidiamo al parere espresso dagli uffici e quindi esprimiamo parere negativo”. Immediata la replica del consigliere comunale Daniela Giaccardi: “Notiamo che la maggioranza si trincera sempre dietro al parere dei tecnici senza prendere in considerazione le nostre proposte”.

La discussione della delibera

Il consigliere Alessandra Gemelli ha commentato: “Questo è l’unico modo possibile per aiutare cittadini e imprese senza incorrere in violazioni di legge. Questo ha origine perchè il regolamento del canone unico introdotto dalla giunta Caprioglio non ha previsto pagamenti premiali”. Fa eco il consigliere Massimiliano Carpano: “Con questa misura si va incontro alle esigenze dei contribuenti”.

Manuel Meles (M5S): “Il fatto che si sia fatto un condono, che si intervenga con sanzioni al di sotto del limite di legge nonostante si dica che non sia derogabile, si sta adottando una delibera contro la legge. Se invece si provasse a interpretare la disciplina normativa, quello che stiamo per approvare ha un sostegno e lo aveva anche la nostra proposta che non aiuta chi non paga, ma fissa sanzioni in linea con altri tributi“.

Giaccardi ha chiesto all’assessore di fare chiarezza: “Prendiamo atto che scelte di questo genere sono politiche, ma hanno anche rilevanza erariale. Per questo deve essere fatto un approfondimento. Mi rivolgo all’assessore per avere la definizione definitiva, tributo o non tributo, per toglierci ogni dubbio“. Auxilia spiega: “Ritengo che la natura del canone unico patrimoniale sia inquadrabile come un’entrata relativa al pagamento di un corrispettivo per un servizio reso dalla pubblica amministrazione”.

Il sindaco sottolinea che la riduzione della sanzione è possibile solo per chi si attiva al pagamento: “Vogliamo dare un segnale molto chiaro – spiega Russo -. Credo che sia una norma corretta dal punto di vista della legalità e del rispetto dell’obbligo di corrispondere le somme dovute, ma allo stesso tempo tendiamo la mano al cittadino che può rimediare a un errore commesso“.

Meles sottolinea ancora la contrarietà alla modifica: “Se la sanzione non è derogabile, non è possibile ridurre la sanzione anche per un limitato periodo di tempo e nemmeno per un centesimo, Quindi qualunque sanzione e meccanismo premiale che riduca anche solo di un euro l’importo da pagare rispetto a quello previsto si sta recando un danno alle casse dell’ente”.

I consiglieri del Partito Democratico hanno espresso la loro soddisfazione in una nota: “Al nostro insediamento il regolamento in oggetto prevedeva una sola agevolazione riguardante le sanzioni: una riduzione del 50% se si pagava entro 15 giorni dalla scadenza. Valutata questa agevolazione poco influente abbiamo proposto l’introduzione di due nuovi meccanismi agevolativi che tengono insieme le norme statali e una maggior premialità per i cittadini virtuosi. Crediamo sia importante andare incontro a quella parte di cittadini che pur pagando successivamente alla scadenza, per diverse possibili problematiche, virtuosamente lo fa autonomamente entro i 6 mesi successivi. Ci sorprende che la minoranza si sia astenuta su un tema così importante, lasciare il regolamento invariato avrebbe mantenuto i disagi che quest’anno hanno colpito i cittadini savonesi”.