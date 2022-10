Sanzioni canone unico, Meles (M5s) e Orsi (Lista Toti): “Sospensione cartelle e riapertura termini per accertamento con adesione”

Savona. “Le sanzioni relative al mancato pagamento del canone unico patrimoniale da parte dei commercianti sono completamente scollate dalla realtà di crisi che stiamo attraversando: per questo abbiamo depositato due proposte per sospendere le sanzioni stesse e consentire ai contribuenti di poter usufruire dell’accertamento con adesione, in modo da godere di sanzioni ridotte, consentendogli di onorare l’obbligazione tributaria e permettere all’Ente di riscuotere quanto dovuto senza causare ulteriori aggravi alle imprese a causa di procedure esecutive che sarebbero poi automatiche”.

A dirlo sono Manuel Meles e Fabio Orsi, rispettivamente capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Savona e consigliere della Lista Toti.

“Le nostre proposte sono distinte in due atti differenti che si muovono su due binari – spiegano – La prima prevede la sospensione dell’esecutività delle sanzioni e la riapertura dei termini dell’accertamento con adesione, applicando un regolamento del Comune di Savona che è dormiente da ormai troppo tempo. Questo regolamento consente di definire in maniera agevolata i debiti tributari prima che si avvii il procedimento sanzionatorio, ma riporta tributi ormai non più esistenti o che hanno cambiato nome, non venendo quindi applicato: con la nostra proposta i contribuenti potranno godere di questo procedimento che consente loro di pagare una sanzione ridotta nel caso accettino la proposta di saldare il canone unico dovuto, anche a rate”.

“La seconda proposta mira invece a modificare proprio il regolamento per l’accertamento con adesione: oltre, come già detto, a indicare tributi ormai non più esistenti, la disciplina recata è alquanto datata e superata dai tempi. Il nostro obiettivo è facilitare la riscossione da parte dell’ente e l’adempimento spontaneo dei contribuenti: per questo proponiamo che la sanzione per chi accede a questo strumento sia di un ottavo rispetto a quella minima irrogata all’avvio del procedimento sanzionatorio e che non sia più previsto il deposito di una garanzia in titoli di Stato per il pagamento rateale. Inoltre, per semplificare il lavoro degli uffici, verrà inviato al contribuente subito la proposta da definire, senza per forza doversi presentare di persona negli uffici: in questo modo i cittadini potranno pagare subito il dovuto, in unica soluzione o a rate.”

“Confidiamo – dicono Meles e Orsi – che la maggioranza possa accogliere queste proposte di buon senso, a costo zero per l’Ente e che, anzi, semplificano la riscossione dei tributi dovuti senza spremere le attività o avviare spiacevoli procedure esecutive. Circa un contribuente su tre non ha pagato il canone dovuto: siamo di fronte a un grave sintomo di una crisi sempre più incisiva. C’è chi ha dovuto scegliere se saldare la bolletta della luce o il canone unico, non stiamo parlando di un condono, ma di usufruire di uno strumento già esistente e utilizzato dai contribuenti per imposte e tasse nazionali e che è necessario rendere attuabile anche per i tributi locali, è necessario che l’amministrazione sia accanto ai savonesi in questo momento storico senza precedenti”, concludono.