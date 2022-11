Cristiano Ronaldo svincolato, il Celle Varazze ci prova: “Se stai cercando una nuova squadra potremmo trovare un posto per te in questo incantevole paese”

Celle Ligure. Un campione come Cristiano Ronaldo potrebbe davvero tornare a calcare i campi da calcio italiani? Dopo l’annuncio della rescissione consensuale con il Manchester United molte testate hanno immediatamente accostato il cinque volte Pallone d’Oro a numerosi club militanti nel campionato di Serie A.

Al momento in realtà, le società italiane, molto attente ai propri bilanci, sembrerebbero non aver nemmeno lontanamente pensato a CR7, questo non tanto per la sua età anagrafica quanto per l’ingaggio monstre percepito dal classe 1985.

Il triennio alla Juventus potrebbe dunque rimanere l’unica esperienza del fenomeno portoghese nel nostro campionato. Il Celle Varazze tuttavia, squadra impegnata nel Girone A del campionato di Promozione, ripescando uno scatto pubblicato da Ronaldo proprio nel 2020 (CR7 aveva festeggiato lo scudetto conquistato con la Juventus postando uno scatto sul suo yacht al largo di Celle Ligure, ndr), ha scelto di condividere attraverso le proprie pagine social un messaggio rivolto proprio al campione ex Manchester United.

Di seguito ecco la nota diffusa dalla compagine biancoblù: “Hi Cristiano, do you remember Celle Ligure?

If you are searching for a new team we might find a place for you here at Celle Varazze FBC, in this lovely town.

[Se stai cercando una nuova squadra potremmo trovare un posto per te al Celle Varazze, in questo incantevole paese].”

Tra ironia e sorrisi la prima contendente per Ronaldo è dunque uscita alla scoperto: chissà se il campione portoghese, tra un impegno mondiale e l’altro (il Portogallo farà il suo esordio domani contro il Ghana alle ore 17:00), riuscirà a ritagliarsi il tempo per rispondere alla simpatica proposta della società biancoblù.