Calcio: Spotornese e Savona si dividono la posta in palio (1-1)

Spotornese-Savona 1-1 (74′ Bianco – 5′ Quintavalle)

Cronaca diretta (LIVE):

90’+6 Fischio finale: Spotornese-Savona 1-1.

90′ Quattro minuti di recupero.

74′ GOL SPOTORNESE! Bogarin affonda a sinistra e mette in mezzo. Bianco – da poco entrato – riceve nel cuore dell’area; stoppa spalle alla porta e, girandosi repentinamente, trafigge Porta con un tiro a mezza altezza.

I locali, avendo finora sempre tenuto in mano il pallino del gioco, vengono meritevolmente premiati. 1-1.

52′ Spotornese a un passo, letteralmente, dal pareggio. Un tiro cross rasoterra effettuato da Intili diviene assai invitante per Carminati. L’attaccante locale, in spaccata da un metro, manda sul palo.

47′ La Spotornese riprende in attacco.

Colombino va via a un avversario sulla destra e crossa dal fondo. Bogarin ribatte sul secondo palo. La palla colpisce tuttavia un difensore del Savona.

La sfida riprende puntuale, ore 20:30.

Secondo tempo

45’+2 Fine primo tempo: Spotornese-Savona 0-1.

45′ Due minuti di recupero.

32′ Orcino, sistematosi il pallone sul piede sinistro, viene murato da ottima posizione.

Trascorsa la prima mezz’ora. Ritmo sostenuto. La Spotornese attacca a testa basta, il Savona prova ad agire di rimessa.

27′ Orcino tira dalla media distanza. Porta si distende e blocca.

14′ Pondaco calcia dai venticinque metri. Alto.

9′ Spotornese vicina al pareggio. Azione scaturita nuovamente a seguito di un calcio angolo. Schema a liberare un tiro dal limite. La sfera, rimpallata, sopraggiunge nella disponibilità di Carminati il quale conclude a botta sicura da distanza ravvicinata. Porta salva i suoi con un gran intervento.

5′ GOL SAVONA! Altro piazzato. Angolo da destra. Quintavalle, lasciato colpevolmente solo dalla difesa spotornese, schiaccia di testa nell’area piccola. Il pallone tocca la parte interna del palo e, a Filippi immobile, finisce dentro.

1′ Spotornese subito pericolosa dagli sviluppi di un corner dalla destra. Colombino, su sponda aerea di un compagno, non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

L’incontro comincia puntuale (19:30)

Primo tempo

Tabellino:

Spotornese: Filippi, Zhuzhi, Crovella, Lione, Ottonello, A. Cosentino (55′ Bianco), Bogarin, Orcino, Carminati, Intili (71′ Ferrotti), Colombino

A disp.: Genta, Bovero, Basso, P. Cosentino, Tommasi, Shahini, Ormenisan. All. Dorigo

Savona: Porta, Brazzino (73′ Fontana), Esposito (46′ Marrapodi), Di Roccia, Apicella, Matarozzo, Fancellu, Cavallaro, Quintavalle (60′ Moscino) Pondaco, Lanzarotti (81′ Dalipi)

A disp.: Barbara, Marrapodi, Antonelli Brema, Caledda. All. Frumento

Arbitro: Andrea Rosso (Albenga)

Note: Serata fresca e tersa. Fondo sintetico in discrete condizioni. Angolo 4-2. Spettatori 350 circa.

Savona. Nella settima giornata del campionato provinciale calcistico di Prima Categoria, girone “B”, la Spotornese affronta il Savona. Fischio d’inizio questa sera, al campo sportivo “Ruffinengo” di Legino, ore 19:30.

Due squadre esuli, entrambe senza campo, si incontrano in una cornice di pubblico ragguardevole. La Spotornese, formalmente in casa, è ospite da due stagioni a Legino a causa dell’inagibilità del campo “Siccardi“. Un sodalizio sportivo, quella biancoazzurro, rinato due anni or sono dopo un decennio di inattività e trascinato da un sensibile entusiasmo.

Dall’altra parte il Savona, nobile decaduta, impossibilitata anch’essa a utilizzare l’impianto comunale “Bacigalupo” e costretta, due anni fa, a ripartire dalle categorie più basse dopo un fallimento.

La Spotornese, prima in classifica da neopromossa con 13 punti, è reduce da un rocambolesco e pirotecnico pareggio con la Vadese (4-4). Il Savona subito dietro nella graduatoria, con 10 punti, dopo sei turni risulta tuttavia ancora imbattuto.