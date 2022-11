Calcio, Savona. La coppia Frumento-Maddalena: “Come impegno siamo all’altezza della passione dei nostri tifosi”

Il Savona pareggia 1 a 1 contro la Spotornese in occasione della settima gara di campionato. Striscioni in vantaggio con l’eterno Quintavalle. I padroni di casa, arrivati al match da primi in classifica, hanno pareggiato nella ripresa col subentrato Bianco.

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice a una gara tra due squadre che ambiscono per organico, la Spotornese, e per blasone, il Savona, a recitare un ruolo di primo piano nel Girone “B”.

Il Savona sale a quota 11 in classifica, frutto di cinque pareggi e due vittorie, mentre la Spotornese va a 14 perdendo il primato. In attesa delle gare di domani, la nuova capolista è il Masone, vittorioso oggi pomeriggio contro l’Olimpic 4 a 1.

Senza campo di allenamento e con una rosa piena di acciaccati, il Savona galleggia attorno alla zona play off. L’impegno di giocatori e staff tecnico viene apprezzato dalla tifoseria. Questo è il principale motivo di orgoglio per mister Ermanno Frumento e per il dirigente Maddalena.