Il territorio di Noli protagonista in tv: 3 giorni di riprese per la trasmissione Geo

Noli. Da Noli, con la sua oramai collaudata tradizione della piccola pesca artigianale con la cooperativa di pesca L.Defferrari, al centro storico, con i suoi vicoli e lo spettacolare belvedere dal castello di monte Ursino, fino alla chiesa Romanica di S.Paragorio.

La famosa trasmissione di Rai Tre Geo, condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, ha fatto tappa a Noli per una tre giorni di riprese.

La troupe del regista Riccardo Barbieri, con Roberto Amodio direttore di fotografia, Francesco Cocco operatore aereo, Maurizio Vairiano al coordinamento, Claudio Luongo alle musiche e Giorgio Grossi ai testi, ha girato un documentario che andrà in onda nella prossima stagione.

Oltre ai paesaggi e all’accoglienza con i nuovi amministratori comunali, la pesca con tremagli, nonché la preparazione del pescato del giorno, ovvero leccia stella con olive e patate, cucinato per l’occasione da Carlo Bozzo e gentile consorte. Diverse ore di girato per mettere Noli letteralmente in vetrina: il servizio andrà anche su Rai International.

A completare il servizio anche le ceramiche artistiche di Nadia e l’arte dello “Stracuo” di Anette, passando per per i modellini navali di Gianfranco, e la pulizia dei fondali marini con il recupero di una rete ” fantasma” in collaborazione con il diving locale di Riccardo.