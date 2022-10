Savona. Il nuovo anno scolastico per il liceo della Rovere si apre con l’entusiasmo di chi finalmente accorcia le distanze e realizza il desiderio di quegli studenti che negli ultimi hanno atteso tempi migliori per poter uscire non solo dalle proprie abitazioni, ma dalla propria classe e dalla propria comfort zone per vedere luoghi nuovi, conoscere culture diverse e vivere un’esperienza che sicuramente non dimenticheranno utilizzando le lingue straniere.

Il primo gruppo di 54 studenti è partito alla volta dell’Andalusia a fine agosto dove i ragazzi hanno trascorso 12 giorni nella bellissima capitale, Sevilla, tra lezioni di lingua spagnola, visite culturali e gite nelle affascinanti città di Cordoba e Granada immerse nella magia dell’architettura araba. Il 4 settembre sono stati 67 gli studenti che con le loro valigie colorate e piene di regali per le famiglie che li avrebbero ospitati sono saliti su due pullman che viaggiavano verso direzioni diverse. In 24 sono diretti a Montpellier, capoluogo della regione dell’Occitania, meta vibrante e soleggiata del sud della Francia, con un delizioso centro storico in cui ritrovarsi dopo le lezioni di lingua francese e le visite guidate.

Per gli altri 43, invece, l’itinerario si dipana verso il nord, oltre il mare, nella Dublino che hanno già conosciuto grazie alla penna di Joyce e che piovosa gli fa sgranare gli occhi davanti alle luci di Temple Bar e agli oltre 200 mila volumi della Old Library, l’ala più antica biblioteca del Trinity College situato a pochi minuti dalla scuola in cui hanno frequentato lezioni di lingua e i workshops.

Quanto raccontato potrebbe già bastare ma la dedizione dei docenti impegnati negli stage e la volontà della dirigente scolastica di offrire ai propri studenti la possibilità di rifarsi in qualche modo degli anni trascorsi quasi nell’immobilità ha fatto sì che ancora 43 studenti partissero alla volta del Regno Unito, verso la graziosa cittadina di Cheltenham dove hanno iniziato il loro anno scolastico frequentando le lezioni in due high school inglesi affiancati da un buddy, uno studente inglese che li ha guidati alla scoperta del sistema educativo d’oltre manica.

Avere 164 studenti in viaggio verso quattro mete diverse nel breve arco di tempo di due settimane è un grande traguardo e motivo d’orgoglio per il liceo della Rovere che ormai da anni include nella propria offerta formativa gli stage linguistici, ma questo è solo l’inizio. Il liceo infatti ha ottenuto l’accreditamento Erasmusplus e il team è già a lavoro per realizzare la mobilità di studenti e staff nei prossimi mesi e per i prossimi sei anni.