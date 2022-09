Calcio, Eccellenza. Albenga avanti di un goal: live il secondo tempo

ALBENGA 2 (Graziani 28’, De Sousa 32’)vs VOLTRESE 1 (38’ Nelli)

95’ E FINISCE QUA! Triplice fischio, secondo tempo a reti bianche. L’Albenga acquisisce altri 3 punti e rimane salda al primo posto

93’ Ultimo cambio per l’Albenga: esce il numero 7 De Sousa ed entra il numero 13 D’Arcangelo

92’ Partita agli sgoccioli e ritmi partita che non sono mai stati cosí alti: l’Albenga difende con i denti il risultato

90’ Saranno assegnati 5 minuti di recupero

90’ Giallo questa volta ai danni di De Sousa che deve bloccare l’azione dopo un pericoloso contropiede. Da sottolineare le continue proteste verso il direttore di gara per un presunto fallo non fischiato ai danni di Graziani Gabriel

89’ Grandissima azione personale di Gabriel Graziani che trova il corner dopo aver scartato 3 giocatori

87’ Quarto cambio per la Voltrese: esce il numero 2 Bignone ed entra il numero 13 Bruno

85’ Si é alzato il tasso di cattiveria della partita: altro cartellino giallo, adesso per la Voltrese, ammonito il numero 5 Garbini

84’ E arriva anche la terza ammonizione per l’Albenga: giallo a Gargiulo per fallo tattico

82’ Terzo cambio per la Voltrese: esce il numero 4 Bianchino ed entra il numero 16 Ferrari

80’ Occasione dal limite per la Voltrese. Ammonito precedentemente Anselmo per il fallo che ha portato al calcio da fermo. Punizione calciata altissima

79’ Ammonito per gioco scorretto il numero 14 ingauno Dagnino

78’ Come non detto, ribaltone di fronte che vede Graziani Gabriel e De Sousa protagonisti: il primo con un ottimo dribbling si infiltra in area e il secondo spreca la ghiotta occasione da pochi metri per chiudere la partita

77’ Albenga imprigionata nella sua metá campo, ora é la Voltrese ad attaccare

75’ Ci prova ora l’Albenga con Anselmo e Graziani che provano a sfondare lateralmente: niente da fare gli ingauni, ottima difesa gialloblu

72’ Partita adesso equilibrata, palla che non si sposta di tanto dal centro del campo

68’ Secondo cambio per la Voltrese: esce il numero 8 Moretti ed entra il numero 15 Scalzi

67’ Sempre Guarco che ora é protagonista ma in negativo: scivolata da dietro ai danni di De Sousa e primo cartellino giallo del match

65’ Ancora la Voltrese che ci prova ora con un tiro da fuori con Guarco, palla sporcata dal difensore, sará corne

62’ Terzo e quarto cambio per l’Albenga: escono i numeri 2 e 4 Gibilaro e Garibbo per far spazio ai numeri 16 e 14 Barisone e Dagnino

61’ OCCASIONISSIMA PER LA VOLTRESE! Moretti calcia da pochissimi metri ed incredibilmente la mette sopra la traversa

58’ Secondo cambio per l’Albenga, questa volta obbligato: Scarrone, forse per l’intervento di prima, non riesce a continuare e si ferma dopo un altro contatto. Al suo posto entra col numero 15 Favara

56’ Grossa occasione per l’Albenga che sta alzando i ritmi: grande percussione laterale di Anselmo che mette in mezzo per Graziani T, palla fuori di pochissimo

55’ Primo cambio anche per l’Albenga: esce il numero 9 Carballo ed entra il numero 18 Graziani G

52’ Primo cambio del match per la Voltrese: esce il numero 10 Tussellino ed entra il numero 14 Matzedda

50’ Albenga che non é entrata col piede giusto dallo spogliatoio e Voltrese che, al contrario, ha acquisito una decisione diversa e sta spingendo molto concedendo pochissimo ai padroni di casa

47’ Prima occasione del secondo tempo della Voltrese che, con un tiro innocuo di Guarco, non impensierisce Scalvini

45’ Inizia ora il secondo tempo!

Secondo tempo

49’ E finisce qua il primo tempo, Albenga in vantaggio per 2 reti a 1

47’ Gioco fermo, Scarrone é rimasto per terra dopo uno scontro di gioco ed é costretto ad uscire dal campo

45’ Saranno concessi 2 minuti di recupero

44’ Partita che si é accesa tutta nel finale: ottime azioni da entrambe le parti che vanno a sfumare sempre poco prima del tiro. A fare da padrone peró, é sempre il gioco dell’Albenga.

38’ SEGNA LA VOLTRESE! Prima para Scalvini, sulla ribattuta peró il numero 9 Nelli é bravo a mettere in porta. Altre proteste, ora da parte dei giocatori bianconeri, che chiedono il fallo sul portiere, non concesso.

38’ RIGORE PER LA VOLTRESE! Messo giù il numero 11 Guarco.

35’ Punizione dal limite per la Voltrese che sta provando a recuperare lo svantaggio. Punizione battuta veloce e si conclude in un nulla di fatto

32’ ANCORA L’ALBENGA! DE SOUSA STACCO IMPERIALE! Grande traversone dalla sinistra e il numero 7 é bravissimo a saltare e depositare in rete. Albenga 2 Voltrese 0 in pochissimi minuti

28’ GOL DELL’ALBENGA, È SEMPRE GRAZIANI! Gol tra l’altro pieno di proteste: Graziani tira a botta sicura e il portiere é nuovamente bravissimo a parare, con la piccola differenza che la parata é stata effettuata all’interno della porta. Il direttore peró assegna comunque il gol.

25’ OCCASIONE ALBENGA! Traversone dalla sinistra che serve Gibilaro che é solo dalla parte opposta. Scartando un difensore trova la corsa di Graziani che prova la botta centrale ed insidiosa: bravissimo il portiere a smanacciare in corner

24’ Ci prova l’Albenga sfruttando molto le fasce, ottimo triangolo tra De Sousa, Gibilaro e Graziani, palla che finisce sul fondo

21’ L’Albenga prova a spingere, coadiuvati dal caloroso pubblico che si trova sugli spalti: spingono molto in alto i due terzini che vanno quasi a formare un 3-5-2 in fase di possesso

17’ GROSSA OCCASIONE PER LA VOLTRESE! La palla, calciata da Tussellino, esce di un niente dal secondo palo, primo grosso spavento per l’Albenga

15’ Proteste dei bianconeri per un tocco di mano in area, il direttore di gara ha visto chiaro peró e assegna il corner a favore degli ingauni

13’ Ci crede la Voltrese! Ottimo tiro dalla distanza di Bianchino che deve impegnare Scalvini: ottima parata dell’estremo difensore

11’ L’Albenga ha il pieno possesso della palla, pochissimi sprazzi della voltrese che riesce raramente a penetrare la difesa ingauna

8’ Occasione Albenga con Garibbo che prova la rasoiata bassa, bravo il portiere a distendersi

7’ Ci prova la coltre se con Moretti: il tiro é troppo lento e Scalvini lo afferra con estrema facilitá

4’ Subito pericolosa l’Albenga! Ottima percussione centrale da parte di Carballo, bravo anche il portiere a mettere in corner

1’ Fischio d’inizio, si comincia!

Primo tempo

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e benvenuti alla nostra webcronaca domenicale. La sfida di oggi potrebbe regalarci non poche sorprese. Le due protagoniste? Albenga e Voltrese.

Sulla carta, la vittoria della compagine di casa sembra più che scontata: 3 vittorie nelle prime 3 partite, pubblico e stadio di casa. La situazione in casa Voltrese, invece, non è delle migliori: manca ancora la prima vittoria stagionale. Strappare questi importantissimi punti alla formazione bianconera sarebbe un grosso smacco per gli ingauni, ma soprattutto un segnale di forza da parte degli ospiti, che, in ottica classifica, recupererebbero punti importanti, utili per uscire dalla zona retrocessione.

Occhio ai precedenti però, non favorevoli per i gialloblu: dalla stagione 2014/2015, i due club si sono affrontati solamente 4 volte: lo storico è di 1 vittoria per l’Albenga e 3 pareggi.

Ovviamente, pronostici a parte, le due squadre daranno sicuramente il massimo. La formazione di mister Buttu, che al momento si trova sola in vetta a pieni punti, con la vittoria di oggi aumenterebbe il gap di punti che li divide da Genova Calcio, Cairese e Imperia: risulterebbe utile anche in ottica scontri diretti.

Le squadre stanno per fare il proprio ingresso in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Garibbo, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 De Sousa, 8 Grandoni, 9 Carballo, 10 Graziani T, 11 Anselmo. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Radu, 13 D’Arcangelo, 14 Dagnino, 15 Favara, 16 Barisone, 17 De Boni, 18 Graziani G, 19 Giudice, 20 Pulerá

Voltrese Vultur: 1 Secondelli, 2 Bignone, 3 Mazzolini, 4 Bianchino, 5 Garbini, 6 Ventura, 7 Greco, 8 Moretti, 9 Nelli, 10 Tussellino, 11 Guarco. A disposizione di mister Massimo Sciutto ci sono: 12 Ventura, 13 Bruno, 14 Matzedda, 15 Scalzi, 16 Ferrari, 17 Tripi, 18 Molinari, 19 Savaresi, 20 Ceccon

Terna arbitrale guidata dal signor Emanuele Fontana della sezione di Savona, coadiuvato dai due assistenti genovesi Michele Bernardini e Giuseppe Nicolosi.