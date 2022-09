Calcio, l’Albenga vince ancora e si sblocca Claudio De Sousa: “Stiamo facendo sognare una città”

Albenga. Una vittoria importante quella strappata oggi all’Annibale Riva dai ragazzi di Pietro Buttu. L’avversario era una Voltrese da non sottovalutare, errore che sarebbe costato caro agli ingauni, e così il gol di Graziani e il primo in bianconero di Claudio De Sousa sono bastati per poter marcare tre punti.

Punteggio pieno e vetta della classifica sono la benzina dell’entusiasmo per la gente di Albenga, come sottolineano le parole della “Pantera” ex Lazio: “Per un attaccante segnare il primo gol è importante, ma sono ancora più contento per i tre punti. Stiamo facendo sognare una città e noi vogliamo recitare un ruolo da protagonista, pensando sempre partita per partita. Sappiamo che ci sono squadre dall’organico forte per salire, quindi cercheremo di dare fastidio a tutte. Fare proclami non ha senso, bisogna rimanere concentrati“.

Un reparto nel quale si trova bene per svariati motivi: “Sono tanti anni che gioco e ho fatto tutti i ruoli d’attacco, ma mi sembra naturale dire che non ho più la gamba di dieci anni fa. Abbiamo degli attaccanti importanti sia a livello tecnico sia umano e, quando ci saremo tutti, penso che renderemo dura la vita al mister”.