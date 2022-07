Giulia Colangelo segretaria generale della Provincia di Savona nominata coordinatrice nazionale dell’Unione delle Province Italiane

Ravenna/Albisola Superiore. La segretaria generale della Provincia di Savona e del Comune di Albisola Superiore Giulia Colangelo è stata nominata coordinatrice nazionale dell’Unione delle Province Italiane.

A comunicarlo l’assessore al bilancio albisolese e consigliera provinciale Sara Brizzo, presente all’assemblea nazionale delle province italiane che si è tenuta in questi giorni a Ravenna.

“La sua nomina è stata possibile grazie alla sua esperienza e alla sua conoscenza dell’ordinamento della pubblica amministrazione – afferma Brizzo -. Un vantaggio anche per il nostro Comune avere come riferimento l’avvocato Colangelo che diventerà, di fatto, la referente per enti locali, città metropolitane ed enti di area vasta per consulenze giuridico-amministrative finalizzate alla modifica e al miglioramento delle norme per agevolare gli enti locali ed efficientare il loro operato a vantaggio di cittadini e territori”.

Giulia Colangelo, originaria di Lagonegro (in provincia di Potenza), si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno e si è specializzata in Diritto Urbanistico presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, dove ha tenuto seminari e lezioni. Dal 2012 ricopre la carica di direttore/segretario generale della Provincia di Savona, ma è anche segretario generale in convenzione dal giugno del 2021 nel Comune di Albisola.