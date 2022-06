Eccellenza: 2023/2024 format a 16 squadre, le date di inizio del massimo campionato e della Promozione

Il comunicato odierno della Federazione stabilisce le date di inizio dei prossimi campionati di Eccellenza e di Promozione.

Il massimo campionato regionale prenderà il via il 4 settembre mentre l’11 settembre scatterà il torneo di Promozione. Ma le competizioni ufficiali partiranno ben prima visto che domenica 24 agosto sono in programma le gare di Coppa Italia di entrambe le competizioni.

Per quanto concerne la Prima Categoria, oggetto della riunione di martedì sera tra gli organi federali e le squadre, inizio della Coppa Liguria fissato al primo weekend di settembre (3 e 4) e nel fine settimana del 24/25 settembre via al campionato.

Ciò che emerge da comunicato, di cui si può leggere uno stralcio di seguito, è la volontà di riportare a 16 il numero di squadre partecipanti all’Eccellenza. Probabile dunque che si assista nuovamente a un torneo “ad alta tensione” visto il numero di retrocessioni che si prospetta elevato.

Si legge nella nota:

Si comunica, inoltre, quanto segue in merito ai campionati della stagione sportiva 2023/2024:

Eccellenza organico definito in n. 16 squadre;

Promozione organico definito in n. 32 squadre;

1° Categoria organico definito in n. 70 squadre;

2° Categoria il Campionato verrà definito in un numero di gironi, almeno uno per Delegazione, da determinarsi sulla base delle iscrizioni al Campionato; per i gironi di Genova e Chiavari, eventuali ammissioni oltre alle vincenti il Campionato di Terza Categoria ed alle retrocesse dal Campionato di Prima Categoria saranno determinate sulla base di una ipotesi di organico pari a 14 squadre ciascuno;

3° Categoria – ipotizzabile l’organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, verrà riservata una valutazione in merito per le altre Delegazioni al momento della chiusura delle iscrizioni.