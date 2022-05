Albisola Superiore. Lorenzo Parodi, tesserato per i Trail Runners Finale Ligure, classe 1995, ha bissato il successo dello scorso anno al Luceto Classic Trail, precedendo, così come accaduto nel 2021, Alessio Bozano, secondo, staccato di 3 minuti.

“Sono stato sempre davanti, fin dall’inizio, assieme ad Alessio Bozano e ad un altro ragazzo che non conoscevo – racconta il vincitore all’arrivo –. Il percorso lo conoscevo già bene e sapevo che la selezione la faceva la prima salita, quindi sulla prima salita ho spinto tanto e ho guadagnato un vantaggio che poi ho tenuto per tutta la gara“.

“Sono due anni che faccio questa gara e la vinco – spiega Lorenzo -. La mia prima partecipazione era stata nell’edizione a cronometro, un esperimento riuscitissimo in periodo Covid. È una gara che mi piace molto perché preferisco le corse in cui parti subito forte in salita e poi ha la pianura o la discesa. È organizzata molto bene e tracciata benissimo, molto corribile. Complimenti agli organizzatori”. Lorenzo, infatti, oltre a primeggiare lo scorso anno, vinse anche nell’edizione 2020, quando si corse il 19 luglio, con partenze scaglionate.

Ramona Siri, prima al traguardo tra le donne, classe 1987, di Boissano, era salita sul gradino più alto del podio già sette giorni fa, al Trail Aschero. “Una bella soddisfazione – dice -. Sono stata davanti sempre sola; ho corso con un gruppo di ragazzi, abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. Negli ultimi due chilometri ho chiuso con un ragazzo, li abbiamo corsi affiancati”. Ha così preceduto di 4’42” la seconda classificata, Elisa Bronda.

“Sono molto soddisfatta di come sono andata. Le ultime gare le ho fatte con mio fratello perché ho avuto dei problemi al ginocchio e correva insieme a me come una sorta di ‘personal’. Oggi lui ha corso per conto suo, però per me il risultato c’è stato lo stesso” spiega la vincitrice, alla sua prima partecipazione al Luceto Trail: “Ottima organizzazione, percorso quasi tutto corribile e curato, molto bella la parte pianeggiante nel bosco”.

Luceto Classic Trail e Luceto X-Treme Trail: i protagonisti

Riguardo alle prossime gare, Parodi ha fissato in calendario un evento in Valle d’Aosta: “Il 14 maggio ci sarà lo Zerbion, che è una gara a Saint-Vincent, un po’ più lunga rispetto ai miei standard: spingo forte dai 10 ai 15 chilometri, quella è una 18 chilometri con 1.500 metri di dislivello; il livello è molto alto. È sicuramente un buon inizio stagione, la forma è buona”. Siri, invece, sarà in gara a pochi chilometri da casa: “Sicuramente il VertiKarm sul Monte Carmo (22 maggio, ndr). Poi non so: non facendo allenamento mirato, raccolgo indicazioni di gare in zona dagli amici e mi iscrivo”.