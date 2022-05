Albisola Superiore. Il Luceto X-Treme Trail, distanza lunga della manifestazione di trail running svoltasi questa mattina sui sentieri della località di Albisola Superiore, ha avuto un andamento avvincente per quanto riguarda la contesa per il primato: sia in ambito maschile, sia in campo femminile, è andata in scena una bella lotta a due.

Simona Demaria, classe 1980, tesserata per la Podistica Valle Grana, lo scorso anno vinse col tempo di 2 ore 13’42”. Quest’anno è riuscita a fare meglio, di 55 secondi, realizzando il nuovo record femminile della corsa. Eppure, questa volta, per lei è stato più difficile ottenere il successo, dato che un’altra cuneese, Enrica Dematteis, ha provato fino all’ultimo a contenderle il successo.

“È l’unica gara in cui prendo i crampi – sorride Simona, che al momento dell’arrivo ha accusato lo sforzo -. Sono felicissima. C’era Enrica, la mia rivale di sempre e che mi batte sempre, quindi essere arrivata davanti a lei è una piccola soddisfazione. Lei è stata davanti per i primi sei/sette chilometri, poi sono riuscita a passarla, l’ho distaccata un pochino e poi ho tenuto fino alla fine“.

“Sono andata sempre a ritmo sostenuto – prosegue Demaria, giunta undicesima assoluta -, perché dopo un po’ ho guardato e l’ho vista in lontananza che era ancora di me, quindi non ho mai mollato“.

Tra gli uomini, a tagliare per primo il traguardo, è stato Alberto Canessa. Genovese, classe 1993, ha preceduto di 42 secondi l’esperto Giovanni Maiello, il vincitore della prima edizione. “Un successo inaspettato – ammette – perché era Gianni il favorito. Infatti è partito fortissimo subito e mi aspettavo di rivederlo al traguardo; poi, piano piano, ho iniziato a recuperare un pochino nella seconda parte di gara. Le indicazioni che mi hanno dato sull’ultima salita mi hanno spinto a crederci; nell’ultima discesa ne avevo ancora un po’, ho tirato al massimo. In partenza pensavo sarebbe stata dura, ma tutto sommato essere partito un po’ più piano e aver salvato energie mi ha aiutato“.

Luceto Classic Trail e Luceto X-Treme Trail: i protagonisti

Alberto era alla sua prima partecipazione a Luceto. “È stata un po’ improvvisata, mi sono iscritto venerdì pomeriggio. Me ne parlavano tutti bene; mi sono unito a qualche amico che veniva. È stata una bellissima gara e il successo è stata la ciliegina sulla torta“.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Simona dice: “A breve non ho ancora deciso niente, ma farò sicuramente il Cro Trail di 90 chilometri, da Limone a Ventimiglia (il 2 luglio, ndr). E poi tante idee, però bisogna vedere se riesco ad allenarmi e cosa riesco a fare. Non mi piace programmare più di tanto, perché comunque ho due ragazzi da seguire ma faccio tutto quello che riesco, col cuore, è una delle mie passioni più grandi, sono felice”. Canessa, invece: “Farò il Lavaredo Ultra Trail (23 giugno, ndr); infatti questa gara per me è stata molto veloce, però ogni tanto farsi del male su distanze così ‘brevi’, con questi ritmi forsennati, fa bene, è un buon allenamento”.