Albisola Superiore. L’organizzazione della terza edizione del Luceto Trail è stata ad opera dell’associazione Asd Team Italtende, in collaborazione con AICS Savona e CRCS Luceto, con il patrocinio del comune di Albisola Superiore.

Presso il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo, in via Lino Saettone, sede degli impianti sportivi della località di Albisola Superiore, gli organizzatori hanno allestito al meglio i banchetti per il ritiro dei pettorali e per i pacchi gara, con tanto di musica e tavoli per il ristoro del post gara. Cronometraggio a cura di Wedosport e, a fare da speaker, vicino all’arco dell’arrivo, un volto noto dell’atletica leggera savonese: Giorgio Ferrando.

La squadra organizzativa era composta da Igor Del Grande, Giorgio Fazio, Mauro Olivero e Patrizia Mina, che hanno potuto contare sul supporto di tanti volontari.

Confermata la data, primo maggio, in crescita la partecipazione rispetto alle edizioni precedenti. Nel 2019, quando si corse su distanza unica, furono 296 i classificati; nel 2021 arrivarono in 281. Nel 2020, il 19 luglio, andò in scena anche una “summer edition” a cronometro, con 43 partenti.

Quest’anno sono stati ben 315 i runners che hanno tagliato il traguardo, suddivisi nelle due distanze. “Siamo molto soddisfatti – ammette Igor Del Grande -, anche perché in quindici giorni siamo riusciti ad organizzare un qualcosa che non credevamo”. “Quest’anno è stata eccezionale la partecipazione dei volontari che hanno reso possibile la pulizia dei percorsi, che non è una cosa così veloce da eseguire – sottolinea Giorgio Fazio -. Sicuramente va a loro un ringraziamento per aver pulito in modo spettacolare e in così poco tempo, perché è diventata ‘un’autostrada’ nei boschi”.

Luceto Classic Trail e Luceto X-Treme Trail: i protagonisti

Circa 360 i pettorali assegnati, un numero superiore a quello totalizzato da altre gare di trail running nella zona che vantano una maggiore tradizione. “Il segreto sono le fave e il salame – scherzano gli organizzatori -, che sono diventate una caratteristica di questa gara”.

Il campo partenti era molto eterogeneo. “Quest’anno abbiamo avuto la soddisfazione di avere una rappresentanza, al di fuori dell’Italia, di quattro nazioni: Canada, Ucraina, Turchia e Francia. Una nota di internazionalità e speriamo che serva a far crescere l’evento negli anni futuri” conclude Giorgio Fazio, dando appuntamento alla prossima edizione.