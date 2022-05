Eccellenza “Play-out”, per il Pietra si mette male. Varazze ed Ospedaletti retrocessi

Penultima giornata dei playout di Eccellenza Ligure che ha dato spazio alla lotta per i famigerati 4° e 5° posto.

I ragazzi di Mario Pisano perdono in casa contro il Rivasamba e si trovano ad un elevato rischio retrocessione: l’ultima di campionato sarà contro il Varazze e, per sperare in una salvezza in extremis, dovranno perdere o pareggiare Busalla e Ventimiglia contro la Sestrese e lo stesso Rivasamba.

I biancoblu hanno battuto per 3-0 proprio i nerazzurri che retrocedono aritmeticamente in Promozione, così come l’Ospedaletti: non basta una grande vittoria contro la Sestrese per 4-1.

Un colpo interno lo ha fatto il Ventimiglia, che regola 2-0 l’Athletic Club e si prepara ad un’ultima giornata di fuoco.

Bene anche l’Arenzano contro il Cadimare ultimo in classica: 4-2 per i biancorossi di Corradi.

CLASSIFICA: 17 punti Arenzano; 16 punti Sestrese; 15 punti Athletic Club; 13 punti Rivasamba; 11 punti Busalla, Ventimiglia; 9 punti Pietra Ligure; 7 punti Varazze, Ospedaletti; 5 punti Cadimare.