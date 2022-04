Porto di Savona: ci sono bombe dell’ultima guerra? In ritardo i lavori sulla banchina dei pescatori

Savona. Non c’è pace per il progetto di sistemazione del Polo della pesca nella Vecchia Darsena, in sostanza la banchina che va dal distributore di benzina sull’Aurelia fino all’altezza di piazza Calabresi, la banchina davanti alle Terrazzette, i cui lavori hanno subito altri ritardi.

Vediamo intanto di che si tratta. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aveva vinto un bando regionale su finanziamento europeo con un progetto teso al miglioramento della “Banchina Piccola Pesca” mediante l’allungamento della banchina stessa verso il mare di circa un metro, la realizzazione di cassoni multifunzioni per il deposito reti e vendita diretta del pescato quotidiano in modo ordinato e visibile. Un progetto, insomma, per rendere maggiormente suggestivo ed unico il “Cu de beu” nella Vecchia Darsena, storicamente già insabbiata dai “cugini” genovesi.

Ma ad alcuni ritardi dei mesi scorsi, imputabili alla solita burocrazia italiana e forse alla poca attenzione da parte di Genova (le Dune di Pra ad esempio corrono spedite), si sono aggiunti ultimamente altri intoppi – fanno sapere dall’Autorità Portuale -, legati ad ulteriori indagini dopo aver scandagliato il tratto di fondale adiacente la banchina. Sono stati infatti individuati con una sorta di radar parti metalliche di dimensioni anche rilevanti che non è stato possibile identificare meglio. Poiché la zona durante la guerra era stata sottoposta a bombardamenti per i vicini impianti industriali, l’Autorità di Sistema ha provveduto in via cautelativa a modificare e integrare il progetto quel tanto che basta a scongiurare ogni pur remoto pericolo.

Per evitare altri disagi ai pescatori, è stato deciso di rimodulare il cronoprogramma dei lavori consentendo il riormeggio per la stagione estiva della piccola pesca, liberando di conseguenza posti in darsena per il turismo nautico durante l’estate, per la precisione dal 2 maggio al 30 settembre, aggiornando nel frattempo il progetto che alla sua ripartenza richiederà circa due mesi per il completamento.

Si è anche in attesa di conoscere quale sarà l’atteggiamento dell’Autorità di Sistema nei confronti dei Comuni di Savona e Albissola Marina nel recupero del fronte mare demaniale Torretta – Passeggiata degli Artisti.