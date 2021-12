Calata Sbarbaro senza le barche dei pescatori, ma nessuna paura: si tratta di lavori per migliorare la banchina

Savona. La Vecchia Darsena ha assunto un aspetto insolito senza le barche da pesca attraccate in Calata Sbarbaro, tra il distributore e piazza Calabresi. Nessuna paura per uno degli angoli più caratteristici di Savona.

Le imbarcazioni sono state momentaneamente spostate in altri attracchi in modo da permettere lavori di ampliamento che renderanno (o almeno si spera) più grande e funzionale la banchina. L’intervento si deve all’Autorità di Sistema Portuale, che ha vinto un bando della Comunità Europea riservato proprio al mondo della pesca.

La banchina sarà ampliata di circa un metro verso il mare, i lavori partiranno ai primi di gennaio (con un certo ritardo) e dureranno tre, quattro mesi. Poi le barche, le stesse di prima, torneranno al loro posto.

I pescatori potranno sistemare il pesce su ampi cassoni, in modo da essere ben visibile e più ordinato per la vendita. Insomma, uno spettacolo, un’attrattiva in più per il porto e in definitiva per Savona.