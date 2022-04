Ospedale di Albenga, Anna Maria Rebuttato nuovo primario del reparto di medicina interna

Albenga. E’ Anna Maria Rebuttato il nuovo primario del reparto di medicina interna all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Subentra a Teresiano De Franceschi, ora in pensione.

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e dentista Eraldo Ciangherotti nota: “Devo dirlo pubblicamente: mi hanno colpito le parole di Anna Maria Rebuttato, che in un post su Facebook, ha raccontato della sua passione per la medicina, ereditata dal babbo, per le sfide (e quella che ha accettato ad Albenga è da far tremare i polsi), per lo spirito di servizio nei confronti degli altri. Sono sicuro che sarà all’altezza di ricoprire questa nuova posizione professionale con la passione (e la professionalità) che la anima e che l’ha sempre contraddistinta”.

“Buon lavoro dottoressa, per il suo nuovo incarico da un collega animato dalla sua stessa passione, che crede fortemente che l’ospedale di Albenga sia il confine tra la cura e l’oblio della cura”.