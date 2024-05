Bastia, Podio: “Strada che conduce verso case, attività e canile disastrata. La risposta dell’amministrazione? Un cartello”

Albenga. “Se quel cartello fosse stato posizionato dal Comune in vista di lavori imminenti, avrei ancora potuto comprendere la situazione. Peccato che il segnale ‘strada dissestata’, che campeggia lungo la strada per Cenesi, in Regione Enesi-Massari e Beronaire, che porta alle abitazioni, alle attività economiche e al canile comunale, suoni ormai come una presa in giro per tutti i residenti di quella zona”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio: “Sono stati proprio loro a contattarmi per richiedere un intervento urgente e risolvere questo gravissimo problema che danneggia i mezzi degli automobilisti e camionisti che passano di qui. Nonostante le proteste dei cittadini e il tempo trascorso, l’amministrazione comunale non ha fatto altro che piazzare un cartello, quasi come se volesse lavarsi le mani della questione”.

“Questo equivale a prendere in giro le persone che abitano e pagano le tasse ad Albenga. Tra un tapullo elettorale e l’altro, mi auguro che la giunta si assuma le proprie responsabilità. Questa strada non serve solo le abitazioni e le attività, ma anche il canile comunale. Pertanto, è un dovere dell’amministrazione intervenire e migliorare la viabilità. Infine, è meglio non commentare la situazione che ho trovato sempre a Bastia, in Regione Pertusi-Arveglio-Marixe. In questo caso, le immagini parlano più delle parole. Anche perché chi abita nelle frazioni di Albenga le parole ormai le ha proprio finite”, conclude.