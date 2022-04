Concerti, commedie, incontri letterari, outdoor: un esaltante sabato di eventi in provincia

Il 9 aprile 1682 l’esploratore francese René Robert Cavelier de La Salle scoprì la sorgente del fiume Mississippi. Oltre trecento anni dopo noi intrepidi esploratori della provincia di Savona abbiamo la fortunata opportunità di scoprire le “sorgenti” del divertimento del sabato: i numerosi eventi verso cui ci conduce la nostra precisissima bussola, l’agenda di IVG.it. Dalle note dei pentagrammi alle messe in scena, dai libri alle attività all’aria aperta, in questa giornata avremo di che godere guardando, ascoltando e gustando.

A Savona la pianista Alexandra Dovgan sarà in concerto con la “Sonata n. 17” di Ludwig van Beethoven, “Faschingsschwank aus Wien” di Robert Schumann e le “Ballate” di Fryderyk Chopin. Alexandra Dovgan nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti e inizia i suoi studi di pianoforte all’età di quattro anni e mezzo. Il suo straordinario talento viene subito notato e a cinque anni entra nella rinomata Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca, dove attualmente studia sotto la guida di Mira Marchenko. Nonostante la giovane età ha già debuttato nelle più prestigiose sale da concerto.

A Cairo Montenotte la compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico porterà in scena lo spettacolo teatrale “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari. Sul palco Eleonora Demarziani, Sonia Fraschetti, Linda Siri e Paolo Scorzoni, diretti da Luca Franchelli. Ormai un classico del teatro italiano contemporaneo, il testo è stato definito da Dario Fo una macchina da risate ed effettivamente propone una serie di battute e gag davvero notevoli. Nel contempo fa riflettere sul destino di tre donne che non si sono mai incontrate prima e obbligate a rimanere chiuse in una misteriosa stanza in cui si materializzerà ad un certo punto uno strano individuo in bilico tra umano e divino.

A Finale Ligure Cristina Baroni terrà un concerto per presentare il suo nuovo singolo “Alberi”, uscito il 25 novembre e dedicato allo Sportello Antiviolenza “Alda Merini” di Albisola Marina. La cantante si esibirà con i brani del suo ultimo album, arrangiati da Riccardo Zegna, accompagnata da Marco Canavese, Dino Cerruti, Stefano Riggi, Simone Sirello e Mirko Schiappapietre e e dalle voci di Ilaria Bolla e Gionata Damele. “Con la musica si può essere piacevolmente partecipi anche ai seri problemi che ci appartengono – spiegano gli organizzatori – A questi brani la cantautrice ha affidato, oltre ai suoi sentimenti, ora fragili come foglie, ora potenti come radici, anche le verità scomode della violenza contro le donne”.

A Varazze la scrittrice ligure Elena Conforti incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo romanzo d’esordio “Sotto vero nome”, pubblicato per la casa editrice Scatole Parlanti. Il libro è nato durante un corso di scrittura autobiografica tenuto dall’autrice Elena Mearini, quest’anno tra i candidati al Premio Strega con “I passi di mia madre” e che ha curato l’introduzione di “Sotto vero nome”. “Potrei dire che non è un romanzo autobiografico, che la protagonista Chiara è un personaggio inventato. Sarebbe più facile. Avevo anche pensato ad uno pseudonimo, consegnare ai lettori un nome e un cognome inesistenti. Invece no. Il coraggio dell’autobiografia va di pari passo con la paura di esporsi, non essere capiti, far scoppiare qualche casino”, spiega l’autrice.

Infine potremo partecipare ad un'”avventura” nella Val Lerrone. Partiremo da Garlenda per una pedalata nei sentieri, alla scoperta della natura e dei panorami. Diego Comparato ci aspetterà a metà percorso per degustare i prodotti tipici a chilometro zero della sua azienda agricola, dal vino all’olio evo prodotti a Marmoreo. Per chi non avesse l’e-bike sarà possibile noleggiarla grazie a Marco Adorno di Rezzo Outdoor. È obbligatoria la prenotazione entro l’8 aprile contattando il numero di telefono 3337743609.