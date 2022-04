Ad Albenga Concerto per la pace: il ricavato devoluto alla Caritas ucraina

Albenga. Una serata di musica e riflessione quella che si è svolta ieri, lunedì 4 aprile, all’Auditorium San Carlo di Albenga quando, in contemporanea ad altre iniziative tenutesi in diversi teatri italiani, si è svolto il “Concerto per la Pace” organizzato dall’Unione Cattolica Artistica Italiani sezione di Albenga-Imperia, dal Liceo Musicale Giordano Bruno e dal Comune di Albenga in collaborazione con l’Associazione Vecchia Albenga.

La serata, presentata dai ragazzi dell’indirizzo musicale del Liceo Bruno Silvia Amandola e Marika Mela, ha visto l’esecuzione da parte di alcuni docenti del Liceo Musicale di alcuni brani.

Con l’occasione il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha condiviso con i presenti un momento di riflessione sulla guerra in atto in Ucraina, “una guerra che non è una guerra tra popoli, basti pensare ai molti russi che non condividono l’aggressione al paese vicino”.

I fondi, raccolti attraverso un’offerta libera, saranno devoluti alla Caritas ucraina.