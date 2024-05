Da Savona non parte il regionale che ferma a Bragno, i lavoratori Trench: “Non è la prima volta”

Savona. Treno per Fossano delle 8.08 cancellato, ma sul tabellone della stazione di Savona non c’è traccia della comunicazione: polemica da parte di alcuni dipendenti della Trench di Bragno, che all’ultimo momento sono dovuti ricorrere ad altre “vie” per arrivare al lavoro.

Secondo gli utenti che hanno contattato la redazione di Ivg.it, il regionale soppresso ieri è lo stesso che parte da Fossano alle 6.22, arriva a Savona alle 7.56 e riparte per il Piemonte alle 8.08, passando da Ferrania e fermando a Bragno alle 8.25. Essendo cancellato, i passeggeri hanno dovuto prendere la corsa per Acqui Terme che, però, transitando da Altare, si è fermata a San Giuseppe, da cui hanno raggiunto il posto di lavoro a piedi non essendoci bus disponibili a quell’ora.

“Non è la prima volta che accade – spiegano i passeggeri – Ma ci chiediamo: se il treno in questione non parte da Fossano alle 6.22, com’è possibile che in stazione a Savona non venga comunicato se non all’ultimo minuto all’altoparlante? E’ possibile che gli addetti ai lavori non sappiano in un’ora e mezza di tempo che il regionale non arriverà e quindi, di conseguenza, non sarà effettuata la corsa di ritorno? Siamo sempre più amareggiati di come siano trattati i pendolari che usufruiscono del servizio”.

Da Rfi Piemonte fanno sapere che in effetti, nella giornata di ieri, quel treno ha subito un guasto, mentre, in un’altra occasione, per la precisione a fine marzo, si erano verificati danni all’infrastruttura, ovvero ai binari. Scusandosi per il disguido, la Rete ferroviaria Italiana aggiunge che, spesso, si cerca fino all’ultimo di porre rimedio, ragione per la quale non è stato comunicato in tempi utili agli utenti che la soluzione non era stata trovata…