Sorpreso alla guida senza patente per due volte in pochi mesi: denunciato e sanzionato dai carabinieri

Cairo Montenotte. I carabinieri del Comando Stazione di Cairo Montenotte hanno denunciato un Val bormidese di 67 anni, ex gestore di alcuni locali pubblici inprovincia, poiché sorpreso a guidare senza patente di guida per la seconda volta in pochi mesi, incappando così nel reato di “guida con patente revocata con recidiva biennale”.

L’uomo aveva tentato di giustificare la propria condotta affermando che a guidare l’auto fino a poco prima sarebbe stato il passeggero, che però avrebbe accusato un malore e avrebbe costretto l’uomo a dargli il cambio nella conduzione.

La storia, che non ha convinto i militari, non avrebbe comunque potuto giustificare la condotta. Per l’incauto automobilista è dunque scattata, oltre a una denuncia penale e al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (perché di altrui proprietà, altrimenti sarebbe stato confiscato), anche una sanzione pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro.

L’uomo è stato fermato alla guida dell’auto nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte. Sia la Sezione Radiomobile che le Stazioni Carabinieri svolgono quotidianamente un costante e capillare monitoraggio del territorio, intensificando l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti e soprattutto delle infrazioni stradali.