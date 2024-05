Parco eolico di Monte Cerchio: il progetto ora nelle mani della Provincia di Savona

Val Bormida. “Guardano tutti al Palazzo della Provincia di Savona gli occhi di coloro che da mesi si impegnano in gruppi di studio e di lavoro per affrontare, nell’interesse della collettività, del paesaggio e del territorio ligure e piemontese, i dettagli, le complessità, le contraddizioni e le pieghe dell’imponente progetto di impianto eolico in programma a Monte Cerchio, al confine fra le due regioni, tra i Comuni di Cairo Montenotte, Cengio e Saliceto, in base all’iniziativa della ditta Windtek di Torino“.

Le associazioni che fanno capo alla rete “Tutela Monte Cerchio” attendono la presa di posizione dell’ente sovracomunale e proseguono: “Un progetto gigantesco, che intende collocare sui crinali dell’area sette aerogeneratori di grosse dimensioni, di oltre duecento metri, che andrebbero addirittura a sovrastare le Langhe più alte, come è stato dimostrato analizzando i dati. Già da tempo, un coro contrario unanime e interregionale ha unito enti istituzionali locali, associazioni e cittadini, fortemente preoccupati per un intervento che appare lacunoso, sproporzionato ai luoghi e del tutto inadeguato a garantire una sostenibilità ecologica ed economica della produzione energetica, a fronte di gravi danneggiamenti certi all’ambiente e alle persone che ci vivono. Ha finalmente inserito l’argomento all’ordine del giorno anche la Provincia di Savona, che ha convocato il Consiglio Provinciale per il giorno 22 maggio, mercoledì, alle ore 12.30“.

“Importante e particolarmente significativa è l’occasione che l’ente deve cogliere per pronunciarsi con una delibera chiara e contraria al progetto, come già è stato fatto dall’omologa Provincia di Cuneo – scrivono unanimemente le associazioni – L’organo ligure, infatti, è competente in materia di autorizzazione unica ed è per questa ragione che l’efficacia del suo pronunciamento ha un rilievo fondamentale, e non solamente di natura politica. Hanno già dichiarato alla stampa locale l’intenzione ferma di respingere l’impianto il presidente Pierangelo Olivieri e il consigliere con delega all’Ambiente, nonché sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini. Facendo riferimento al valore forte della condivisione sociale di un modello di sviluppo finalizzato davvero al benessere delle comunità locali, nell’attesa fiduciosa di una presa di posizione efficace e determinante per le sorti del progetto, attualmente soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il coordinamento delle associazioni attivo e impegnato in materia esprime sostegno fin d’ora agli amministratori provinciali liguri. Affinché rappresentino al meglio, nell’esercizio ottimale delle loro funzioni, il ruolo di difensori e garanti del bene pubblico e della volontà popolare già variamente espressa sull’argomento”.

“A proposito del modello di sviluppo finalizzato davvero al benessere della comunità locale, attenzione speciale va ancora dedicata ad altri progetti di impianti eolici, parimenti imponenti e impattanti aggressivamente sullo stesso territorio, che si intenderebbero aggiungere a Monte Cerchio: Piccapietre (5 pale), Piandelmelo (3 pale), Cravarezza (7 pale). In alcuni casi, gli aerogeneratori e la loro azione andrebbero addirittura a sovrapporsi gli uni con gli altri. A tutto questo complesso ed intricato approccio ai luoghi, in nome di una falsa transizione ecologica, è assolutamente cruciale opporsi ad ogni livello senza alcuna ambiguità”, concludono.